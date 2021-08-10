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Çin’de vakalar yeniden artıyor… Sinovac ve Sinopharm aşılarının etkinliği sorgulanıyor: Sonuçlar gizleniyor

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Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıkan ve o günden bu yana 4 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor.
Çin’de vakalar yeniden artıyor… Sinovac ve Sinopharm aşılarının etkinliği sorgulanıyor: Sonuçlar gizleniyor

Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıkan ve o günden bu yana 4 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları düzenlenirken, dünya genelinde mutasyon endişesi de büyüyor.

İlk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı başta olmak üzere corona virüsü mutasyonlarının halihazırdaki aşıları etkisiz kıldığı iddia ediliyor. Aşı üreticileri etkinlik oranlarını yeniden değerlendirme altına alırken, üçüncü doz aşılar pek çok ülkede uygulanmaya başladı.

Türkiye’de de uygulanan Çin üretimi aşılar, etkinlik oranlarının sorgulanmasıyla uluslararası medyanın gündeminde. Çin’in Jiangsu bölgesinde Nanjing Havalimanı'nda patlak veren yeni vakalar sonrası milyonlarca kişiye toplu testler uygulanmaya başladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son yaptığı açıklamada 94 semptomatik yeni vaka daha açıklarken, Çin’deki aktif vaka sayısı 1603’e yükseldi.

AŞIYI SORANA SORUŞTURMA

Vakaların ortaya çıkışıyla birlikte söz konusu kişilerin aşı olup olmadığı da merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta People's Daily gazetesinden bir muhabir, Nanjing’deki sağlık yetkililerine corona virüsüne yakalanan kişilerin kaçının aşı olup olmadığını sordu. Sorusu yanıtsız bırakılan muhabir, gazete yönetimi tarafından da disiplin soruşturmasına tabi tutuldu.

‘HASSAS BİR HALE GELİYOR’

Financial Times’a konuşan New York merkezli Dış İlişkiler Konseyi Küresel Sağlık Uzmanı Huang Yanzhong, Nanjing’deki yetkililerin söz konusu verilere sahip olması gerektiğini, Çin’in aşılama ve onunla bağlantılı tüm sistemleri yakından izlediğini savundu. Yanzhong, aşıların mutasyona karşı etkisiyle ilgili verilerin saklanmasını, “Bu konu oldukça hassas bir hale geliyor” şeklinde yorumladı.

BIONTECH 10 KAT DAHA KORUYUCU

Çin’de geliştirilen Sinopharm ve Sinovac aşılarının etkisiyle ilgili diğer aşılarla kıyaslama yapılan çalışmalar da yürütülmüştü. Saygın tıp dergisi The Lancet'te yer alan çalışmada Pfizer-BioNTech'in mRNA aşısı ve Sinovac'ın geleneksel yöntemle geliştirdiği corona virüsü aşısı karşılaştırıldı.

Hong Kong'da yürütülen çalışmada iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar söz konusu sonuçların, mRNA aşılarının geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşılara kıyasla Sars-CoV-2 ve varyantlarına karşı daha koruyucu olduğunu gösterdiğini savundu.

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