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Çin’de veba nedeniyle üçüncü seviye tehlike alarmı

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Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Bayan Nur kentinde bir kişide hıyarcıklı veba görüldü. Kentte sağlık uyarı sisteminde en düşükten bir üst seviye olan üçüncü seviye tehlike alarmı verildi.
Çin’de veba nedeniyle üçüncü seviye tehlike alarmı

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Bayan Nur kentinde bir kişide hıyarcıklı veba görüldü. Kentte sağlık uyarı sisteminde en düşükten bir üst seviye olan üçüncü seviye tehlike alarmı verildi.

Çin’in Bayan Nur kentinde bir kişide hıyarcıklı veba tespit edilmesinin ardından, ölümcül hastalığın yayılma riskinden dolayı üçüncü seviye tehlike alarmı verildi. Böylece sağlık uyarı sistemi en düşük seviye olan dörtten bir kademe yükseltilmiş oldu.

Semptomları taşıyan kişi hastaneye 4 Temmuz’da başvurdu, bir sonraki gün de durumun kamuoyuna duyurulması istendi.

Kent sakinlerinden şüphelendikleri herhangi bir semptom taşımaları veya ölü bir sıçan görmeleri halinde yetkililere bildirmeleri talep edildi.

Tehlike alarmının yıl sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan bir bakterinin neden olduğu bilinen veba, tedavi edilmediği takdirde ölümcül oluyor. Hıyarcıklı veba ise hastalığın insanlara bulaşabilen en yaygın şekli.

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