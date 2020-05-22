  • BIST 103.050
  • Altın 380,513
  • Dolar 6,8071
  • Euro 7,4108
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Çin'de yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu tanıtıldı

» »
Çin'de yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu tanıtıldı
Çin'de yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu tanıtıldı

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Çinli teknoloji şirketi Sogou ile geliştirdiği dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka özelliği olan haber sunucusunu tanıttı.

Günümüzde neredeyse her alanda faaliyet gösteren yapay zeka teknolojisi haber programlarında da yeniliklere kapı açıyor.

Sogou şirketi, yapay zeka destekli Mesleki Avatar teknolojisini kullanarak, 3D modelleme ile insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturdu. Bu avatarlar, insan haber spikerlerini taklit ederek doğal bir şekilde haber sunma kabiliyetine sahip.

Yüz tanıma, animasyon ve transfer öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde avatar insanların yüz ifadelerini, seslerini, davranışlarını hatta dudak hareketlerini taklit etmesini sağlıyor.

Yapay zeka haber sunucusunun, Çin'in yıllık en büyük yasama toplantıları olan Two Sessions'ı sunması hedefleniyor.

Şinhua haber ajansı daha önce yaptığı bir açıklamada, televizyon, internet ve mobil yayıncılıkta haber üretiminde kullanılacak yapay zekayla çalışan sunucular sayesinde haber üretim maliyetlerinin düşürüleceği ve etkinliğin artacağını ifade etmişti.

Sogou teknoloji şirketi, 5G teknolojisi ve hologramların gelişmesiyle birlikte insanların iletişim kurma ve bilgiye ulaşma şeklinde farklı bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan’da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:20
  • Aldatan sevgilisine 1 ton soğan gönderdi: "Sen de ağla"19 Mayıs 2020 Salı 18:10
  • Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:55
  • Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Ukraynalı erkek: 'Karım bana 10 yıl tecavüz etti'17 Mayıs 2020 Pazar 09:28
  • Tayvan neden Dünya Sağlık Örgütü'ne üye değil?16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:24
  • Çin’de Kovid-19 Salgını Sonrası İşsiz Sayısı 70 Milyonu Geçmiş Olabilir15 Mayıs 2020 Cuma 12:14
  • Hong Kong'a uçan herkese test yapılıyor, sonuç çıkana kadar birkaç saat havalimanında bekletiliyor14 Mayıs 2020 Perşembe 23:25
  • Koronavirüse yakalanan Peskov: Virüs kana susamış!14 Mayıs 2020 Perşembe 18:01
  • Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hastanede çıkan yangında 5 Covid-19 hastası öldü12 Mayıs 2020 Salı 14:48
  • Güney Kore'deki seks skandalında verilen cezalarda indirim12 Mayıs 2020 Salı 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti