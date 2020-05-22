Çin'de yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu tanıtıldı

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Çinli teknoloji şirketi Sogou ile geliştirdiği dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka özelliği olan haber sunucusunu tanıttı.

Günümüzde neredeyse her alanda faaliyet gösteren yapay zeka teknolojisi haber programlarında da yeniliklere kapı açıyor.

Sogou şirketi, yapay zeka destekli Mesleki Avatar teknolojisini kullanarak, 3D modelleme ile insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturdu. Bu avatarlar, insan haber spikerlerini taklit ederek doğal bir şekilde haber sunma kabiliyetine sahip.

Yüz tanıma, animasyon ve transfer öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri sayesinde avatar insanların yüz ifadelerini, seslerini, davranışlarını hatta dudak hareketlerini taklit etmesini sağlıyor.

Yapay zeka haber sunucusunun, Çin'in yıllık en büyük yasama toplantıları olan Two Sessions'ı sunması hedefleniyor.

Şinhua haber ajansı daha önce yaptığı bir açıklamada, televizyon, internet ve mobil yayıncılıkta haber üretiminde kullanılacak yapay zekayla çalışan sunucular sayesinde haber üretim maliyetlerinin düşürüleceği ve etkinliğin artacağını ifade etmişti.

Sogou teknoloji şirketi, 5G teknolojisi ve hologramların gelişmesiyle birlikte insanların iletişim kurma ve bilgiye ulaşma şeklinde farklı bir boyut kazandırmayı hedefliyor.