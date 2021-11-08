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Çin'de yaşanan sellerde 560 kişi hayatını kaybetti

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Bu yıl Çin'in farklı bölgelerinde yaşanan sellerin bilançosu ağır oldu. Afet Yönetim Bakan Yardımcısı Cou Şuevın sellerde 560 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çin'de yaşanan sellerde 560 kişi hayatını kaybetti

The Paper internet sitesinin haberine göre, Çin Afet Yönetim Bakan Yardımcısı Cou Şuevın, düzenlediği basın toplantısında, ülkede ocak ve ekim ayları arasında yaşanan sel felaketlerinin 58,9 milyon insanın hayatını etkilediğini söyledi.

Cou, sellerde şimdiye kadar 560 can kaybı yaşandığını dile getirdi.

Bu yılki sel felaketlerinin önceki yıllara göre çok daha şiddetli olduğuna dikkati çeken Cou, seller nedeniyle 203 bin evin çöktüğünü, 3 milyon 510 bin kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Selin bilançosu

Cou, sel felaketlerinin 240,6 milyar yuan (27,6 milyar dolar) maddi hasara yol açtığı bilgisini paylaştı.

Çin'de bu yıl temmuz ayından itibaren Şansi, Inan ve Hubey eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri yaşanmıştı.

Seller, nehirlerin taşmasına, bentlerin yıkılmasına ve barajların hasar görmesine neden olmuştu.

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