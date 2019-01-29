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Çin'de yayınlanan Karl Marx animesi 2.6 milyon izlendi

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Çin'de Karl Marx'ın hayatı ve düşüncelerinin anlatıldığı 'Lider' isimli animenin birinci bölümü yayınlandı. Animenin ilk bölümü Çin'de 2.6 milyon kez izlendi.
Çin'de yayınlanan Karl Marx animesi 2.6 milyon izlendi

Çin’de Karl Marx’ın hayatı ve düşüncelerinin anlatıldığı ‘Lider’ isimli animenin birinci bölümü yayınlandı. Marx’ı anlatan anime, bir günde 2.6 milyondan fazla izlendi.

Marksizmin kurucusu, Alman düşünür Karl Marx’ın 200’üncü doğum yılı dolayısıyla ülke ve dünya çapında çeşitli etkinliklere imza atan Çin Komünist Partisi ve anime şirketi ‘Bilibili’ ortaklığıyla hazırlanan 7 bölümlük bir Karl Marx biyografisi yayınlandı.

İLK BÖLÜMÜ 2.6 MİLYON İZLENDİ

Karl Marx’ın hayatı, eşi Jenny ve ünlü düşünür Friedrich Engels ile olan ilişkisinin de yer aldığı anime, 1830 Almanya’sının Trier kentinde başlıyor. İlk bölümü bir günde 2.6 milyondan fazla görüntülenme alan animenin birinci bölümü, Marx’ın sonraları eşi olacak Jenny ile tanışma hikayesini anlatıyor.

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