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Çin'de Yeni Akım: Yan Gelip Yat

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Çin'de rekabet yorgunu milenyum kuşağı yeni bir kültürel akım başlattı.
Çin'de Yeni Akım: Yan Gelip Yat

Çin'de rekabet yorgunu milenyum kuşağı yeni bir kültürel akım başlattı. Yüz binlerce kişi kariyerlerini bırakıp sırt üstü yatıyor. Pekin yönetimi direnişe dönüşen bu akıma savaş açtı.

Çin'de fabrika çalışanı Luo Huazhong (31) beş yıl önce hayat şartlarından bunalıp istifa etti. Bisikletine atlayıp Tibet'e gitti. Yolculuğunu da sosyal medyadan paylaştı. Birikmiş parasından ayda 60 dolar bütçe ile geçiniyor.

EYLEMSİZLİK EYLEMİ

Yeni hayat tarzına tangping yani sırt üstü yatış adını verdi. Huazhong'un öncülüğünde tangping akımı tüm ülkeyi sardı. Ülkedeki yorucu çalışma şartlarının kendilerine iyi bir hayat sağlamamasına isyan eden yüz binlerce milenyum genci birer birer işlerini bırakıp eylemsizliğe geçmeye başladı.

GELİR UÇURUMUNA İSYAN

Bir kuşak önce başarı; iyi bir iş, evlenmek, çocuk yapmak, ev ve otomobil sahibi olmakla ölçülüyordu. Ancak ülkedeki milenyum kuşağına göre artan fiyatlar ve düşük ücretler nedeniyle bu hedefi tutturmak artık imkansız.

Ülkedeki gelir uçurumu da derinleşiyor. Dünyada en çok
milyarderin yaşadığı ikinci ülke Çin. Ama yıllık geliri bin yuandan (154 dolar) az 600 milyon insan yaşıyor. Gençler, hiçbir yere varmadığını düşündükleri kariyer yarışından çekiliyor.

TÜM ÜLKEDE SANSÜR

Pekin yönetimi ise bu akımdan rahatsız. 200 binden fazla üyesi olan tangping forumları kapatıldı. internet düzenleme kurumu içinde tangping geçen her paylaşımı sansürledi. Alışveriş sitelerinde tangping içeren ürünlerin satışı yasaklandı. Oxford Üniversitesi'nden antropolog Xiang Biao, "Gençler tarifsiz bir baskı hissediyor, hayata dair derin bir hayal
kırıklığı içindeler" diyor.

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