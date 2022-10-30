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Çin’de yeni corona alarmı! Kapanma kararı aldılar

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kısmi karantina tedbirleri şehrin büyük bölümüne genişletildi.
Çin’de yeni corona alarmı! Kapanma kararı aldılar

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Çin’in üçüncü büyük şehri olan metropolde yüksek riskli 45, orta riskli 79 bölgede tam veya kısmi kapanma uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 18 milyonu aşan kentte önceki gün 65 olan vaka sayısı son 24 saatte 139’a çıkarken, vakaların artmasıyla, Şanghay’da bahar aylarında olduğu gibi uzun süreli kapanmaya gidilmesinden endişe ediliyor.

TOPLU TEST YAPTILAR

Dün kent genelinde tüm vatandaşlara toplu test yapılırken, riskli bölgelerdeki kafe ve restoranlar kapatıldı, kamuya açık etkinlikler geçici olarak durduruldu.

Vatandaşlara pazarlara, süpermarketlere ve alışveriş merkezlerine girebilmek için 48 saat içinde yapılmış Covid-19 testlerinin negatif sonucu gösterme şartı getirildi.

Çin’in önde gelen üretim merkezlerinden Guangcou’daki olası tam kapanmanın halihazırda kötü durumdaki ekonomiye darbe vurabileceğinden endişe ediliyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 377, göstermeyen 1281 vaka kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Ülkede, günlük vaka sayısı son 5 günde 1000’i aştı.

SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR

Çin’de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Covid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin’in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron’un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Vaka sayılarının görece az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin’in “sıfır vaka” olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde ısrar edeceğine işaret ediyor.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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