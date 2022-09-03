  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Çin’de, yeni Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi

» »
Çin, Livzon Pharmacuetical Grup tarafından geliştiren, yeni yerli üretim Covid-19 aşısının acil kullanımına izin verdi.
Çin’de, yeni Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi

Ulusal basındaki haberlere göre, protein bazlı aşının hatırlatma dozu olarak uygulanmasına onay verildi.

Bu, Çin’de kamuya ait Sinopharm ve Sinovac şirketleri tarafından geliştirilen inaktif Covid-19 aşıları ile birlikte bugüne dek acil kullanımına onay verilen 8. yerli aşı oldu.

OMICRON’A KARŞI YÜZDE 47 ETKİLİ

Aşının, sonuçları “Emerging Microbes & Infections” dergisinde yayımlanan klinik denemelerinde, hastalık riskini yüzde 47,8 azalttığı bildirilmişti. 10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde aşının Omicron varyantına karşı ise yüzde 47 etkinlik sağladığı tespit edilmişti.

Livzon, temmuzda yaptığı açıklamada, aşının hatırlatma dozu olarak uygulandığında özellikle yaşlı nüfus grubunda başarılı olduğunun gözlendiğini kaydetmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonunun temmuz verilerine göre, Çin’de 80 yaş üzeri yaklaşık 35 milyonluk nüfusun yüzde 62’si henüz hatırlatma dozunu yaptırmış değil.

Yaşlı nüfusta aşılanma oranının istenilen seviyede olmaması, virüsün yayılmasıyla ölümlerin artabileceği endişesine yol açıyor.

Yurt dışında geliştirilen Covid-19 aşılarının hiçbirinin Çin ana karasında kullanımına henüz izin verilmiş değil.

“SIFIR VAKA” POLİTİKASI

Çin’de vaka sayısı diğer ülkelere kıyasla az olmasına rağmen, Pekin, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik “sıfır vaka” stratejini ısrarlı şekilde uygulamaya devam ediyor.

Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.
Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının yayılmasıyla son haftalarda artan vaka sayısı, bu hafta içinde toplam nüfusları 40 milyona yaklaşan, Siçuan eyaletinin Çıngdu, Guangdong eyaletinin Şıncın ve Liaoning eyaletinin Dalian şehirlerinde kapanma ve diğer karantina tedbirlerini yeniden gündeme getirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar çaresiz: Lütfen kendi üzerinize işemeyin03 Eylül 2022 Cumartesi 11:50
  • Diş Eti Hastalıklarına Dikkat!03 Eylül 2022 Cumartesi 11:38
  • Sağlıklı olduğumuzu gösteren 7 işaret03 Eylül 2022 Cumartesi 11:11
  • Batı Nil Virüsü Yunanistan’da can aldı, Türkiye için uyarı geldi02 Eylül 2022 Cuma 20:58
  • Uzmanlar kalp krizi için uyardı: Kadınlar daha çok tehlike altında02 Eylül 2022 Cuma 19:52
  • Yeni virüs alarmı!02 Eylül 2022 Cuma 16:48
  • Bunları yiyenlerin yanına sivrisinek yaklaşmıyor! Sivrisinek kabusunu bitirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı02 Eylül 2022 Cuma 13:31
  • Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek01 Eylül 2022 Perşembe 22:59
  • Çığır açacak keşif… Bilim insanları insülin tableti geliştirdi01 Eylül 2022 Perşembe 20:07
  • Boyun fıtığı kuaförde ya da uçakta da tetiklenebilir01 Eylül 2022 Perşembe 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti