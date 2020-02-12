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Çin‘de yeni koronavirüs vakalarında düşüş

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Çin koronavirüs salgınında yeni vaka sayısının 2 bin 15 kişi ile Ocak sonundan bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı.
Çin‘de yeni koronavirüs vakalarında düşüş

Pekin yönetimi, Çin ana karasında koronavirüsten ölenlerin sayısının bin 113'e ulaştığını, ayrıca 2 bin 15 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yeni vaka sayısının Ocak sonundan beri tespit edilen en düşük günlük seviyeye indiği bildirildi. Koronavirüs vakalarının toplam sayısının ise 44 bin 653'e ulaştığı belirtildi.

Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcuların taramadan geçirilmesine devam ediliyor. Gemide 39 yeni vakayla beraber toplam 175 koronavirüs hastası tespit edildiği bildirildi.    

Çin devletinin salgın konusundaki tıbbi danışmanı Zhong Nanshan, virüsün yayılımının bu ay zirve yaptıktan sonra azalarak Nisan ayında biteceğini tahmin ettiğini söyledi. Ancak bazı uzmanlar bu tarihe şüpheyle yaklaşarak tahminde bulunmak için erken olduğu görüşünü dile getiriyor.

DSÖ Başkanı: İlk aşıya 18 ay var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri salgının terörizmden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu belirtti.  DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya uyanmalı ve düşman virüsü bir numaralı halk düşmanı olarak görmeli" dedi.

Ghebreyesus, salgın hastalığa Covid-19 (2019-nCoV) adının verildiğini duyurdu. Covid, İngilizce koronavirüs hastalığı tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılına işaret ediyor.

Koronavirüs, ilk olarak Çin yönetiminin dış dünya ile bağlantısını kestiği Vuhan’da görülmüş, salgın buradan en az 27 ülkeye yayılmıştı.

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