  • BIST 119.623
  • Altın 302,568
  • Dolar 6,0122
  • Euro 6,5603
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Çin’de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114’e çıktı

» »
Çin’de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114’e çıktı
Çin’de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından, virüs bulaştığı şüpheli olan kişi sayısı 16 bin, virüs bulaşan kişilerle temas ettiği gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 37 olarak açıklandı.

Biri Hong Kong’da olmak üzere 2019-nCoV kaynaklanan can kaybı sayısı 1114’e, koronavirüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204’ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653’e çıktı.

Ayrıca Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 49’a çıkarken, bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı 4 bin 740 oldu.

Ülkede ayrıca son 24 saatte 97 kişi 2019-nCoV’dan yaşamını yitirirken, 1638’i koronavirüsün merkezi Hubey eyaletinde olmak üzere 2 bin 15 yeni vaka tespit edildi.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan’da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü “acil durum” ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Yeni tip Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir"11 Şubat 2020 Salı 19:08
  • Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespiti için üretilen yerli kit 90-120 dakika içinde sonuç veriyor11 Şubat 2020 Salı 17:55
  • Koronavirüsün Bulaştığı Kişi Sayısı 43 Bin 97'ye Çıktı11 Şubat 2020 Salı 12:11
  • Koronavirüs nedeniyle Ölü sayısı 1017'ye ulaştı11 Şubat 2020 Salı 09:51
  • Canan Karatay: Koronavirüs'ün diğer virüslerden farkı yok; ev yapımı yoğurt, sirke, turşu yiyin10 Şubat 2020 Pazartesi 19:35
  • Koronavirüsten bir günde 97 kişi öldü10 Şubat 2020 Pazartesi 19:10
  • Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı10 Şubat 2020 Pazartesi 18:06
  • Daha önce hiç rastlanmayan yeni tip virüs keşfedildi: Yaravirus10 Şubat 2020 Pazartesi 15:49
  • Genleri Bilinenden Farklı Bir Virüs Keşfedildi10 Şubat 2020 Pazartesi 12:33
  • Koronavirüsten bir günde 97 kişi öldü10 Şubat 2020 Pazartesi 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti