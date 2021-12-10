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Çin'de yurt içi kaynaklı 37 COVID-19 vakası tespit edildi

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Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 37 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Çin'de yurt içi kaynaklı 37 COVID-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 37 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 24'üne ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.

Doğudaki Cıciang ve güneybatıdaki Yünnan eyaletlerinde 5'er, kuzeydoğudaki Heilongciang'da 2, kuzeydeki Şensi'de 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 26 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 517 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1222 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan'da yurt içi kaynaklı vaka

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında bir aydan fazla süre sonra yurt içi kaynaklı vaka tespit edildiği bildirildi.

Adadaki hükümetin sağlıktan sorumlu üyesi Çın Şih-çung, düzenlediği basın toplantısında, Taipei'nin Nangang bölgesinde çalışan ve Yeni Taipei şehrinde yaşayan 20'li yaşlardaki bir kadında Kovid-19'un Delta varyantına rastlandığını bildirdi.

Vaka, Tayvan'da 4 Kasım'dan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vaka oldu.

Haziran ve temmuz aylarında Kovid-19'a karşı iki doz aşılanan kadının, Çin Bilimler Akademisine bağlı Genom Araştırma Merkezi'nde çalıştığı belirtildi.

Kadın ile yakın temas kurduğu belirlenen 138 kişiye PCR testleri yapılırken, 123 kişin negatif çıktığı, 15 kişinin ise test sonucunun beklendiği kaydedildi.

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