  • BIST 2.030,54
  • Altın 747.35121
  • Dolar 13.086
  • Euro 14.7936
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Çin'de yurt içi kaynaklı 57 vaka görüldü

» »
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 57, yurt dışı kaynaklı 24 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
Çin'de yurt içi kaynaklı 57 vaka görüldü

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 57, yurt dışı kaynaklı 24 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı 57 vakanın 43'üne ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde rastlandı.

Doğudaki Cıciang eyaletinde 8, güneydeki Guangdong'da 6 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 24 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

"Asemptomatik vakalar" ayrı sınıfta

Bu arada COVID-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 1'i yurt içinden, 19 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 467 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, bin 768 hastanın tedavisi sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ Hindistan'da Üretilen Covovax Aşısının Acil Kullanımına Onay Verdi18 Aralık 2021 Cumartesi 14:49
  • Endonezya Semeru Yanardağı'nda Alarm Seviyesi Yükseltildi18 Aralık 2021 Cumartesi 11:58
  • Tansiyon Yükseliyor: Bir Ukrayna Askeri Öldü17 Aralık 2021 Cuma 17:37
  • Rusya kripto paraları yasaklamaya hazırlanıyor17 Aralık 2021 Cuma 12:15
  • Çin'den Japonya'ya 'boykota katılmayın' çağrısı17 Aralık 2021 Cuma 10:58
  • Çin ile ABD arasında beyin kontrol silahı gerilimi17 Aralık 2021 Cuma 10:43
  • Kuzey Kore’de daha fazla sadakat ve birlik çağrısı17 Aralık 2021 Cuma 10:21
  • Orta Asya’da 400 Milyon Tondan Fazla Radyoaktif Atığın Bulunduğu Bildirildi15 Aralık 2021 Çarşamba 19:03
  • Tansiyon Yükseliyor: Rusya Ve Çin’den Ortak Karar15 Aralık 2021 Çarşamba 16:51
  • Putin-Şi görüşmesi: İlişkilerimiz devletler arası iş birliği anlamında örnek15 Aralık 2021 Çarşamba 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti