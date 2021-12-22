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Çin'de yurt içi kaynaklı 57 vaka tespit edildi

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Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 57 COVID-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.
Çin'de yurt içi kaynaklı 57 vaka tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 57 COVID-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 53'üne ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde rastlandı.

Güneydeki Guangdong eyaletinde 2 ve Guanşi Cuang Özerk Bölgesi ile Tiencin şehrinde 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 20 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Yurt dışı kaynaklı 19 vaka var

Öte yandan, COVID-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, tamamı yurt dışından 19 vakanın görüldüğü açıklandı.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Uygulanan aşı dozu sayısı 2,7 milyarı aştı

Bu arada Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede uygulanan COVID-19 aşılarının sayısının dün itibarıyla 2,7 milyar dozu aştığını açıkladı.

Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1765 hastanın tedavisi sürüyor.

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