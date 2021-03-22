Çin'deki arkeolojik kazıda Bronz Çağı'na ait altın maske bulundu

Çin'in güney batısında yer alan Sichuan bölgesinde yapılan bir arkeolojik kazıda 3000 sene öncesine ait olduğu düşünülen altın bir maske bulundu.

Çin'in güney batısında yer alan Sichuan bölgesinde yapılan bir arkeolojik kazıda 3000 sene öncesine ait olduğu düşünülen altın bir maske bulundu.

Yaklaşık 280 gram ağırlığındaki maskenin yüzde 84 oranında altın alaşımdan meydana geldiği ve devlet törenleri için özel tasarlandığı ifade ediliyor.

Bölgenin başkenti Chengdu'nun yaklaşık 10 kilometre yakınında yer alan Sanxingdui (Sanşinduey) şehrinde yapılan kazılarda kurbanların gömüldüğü altıdan fazla çukur keşfedildi. BU çukurların içerisinden şimdiye kadar 500'den fazla tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılarda altın maske harici fildişi, yeşim taşı ve kemikten yapılmış sanat eserleri ile altın folyolar ortaya çıkarıldı. En büyüğü 19 metre kare olan altı çukurda, henüz açılmamış bir ahşap kutu ve baykuş şekilli desenli bir bronz kap da bulunan diğer antik eserler arasında.

Sichuan Arkeoloji Araştırma Enstitüsü başkanı Tang Fei bulunan tarihi eserlerin Antik Çin'de ipek kumaş üretiminin ilk izleri olduğunu ifade etti.

1920'lerden bu yana 50 bin eser ortaya çıkarıldı

1920'lerden bu yana Sanxingdui'de yerel bir çiftçinin tesadüfen bir dizi kalıntıya rastlaması sonrası ilk kazılar yapıldı ve bölgede bugüne kadar 50.000'den fazla antik eser bulundu.

1986'daki arkeolojik kazılarda içerisinde iyi korunmuş bronz maskeler de dahil olmak üzere iki çukur içerisinde 1.000'den fazla tarihi eserin izine rastlandı.

Bölgede 2019'un sonlarında üçüncü bir çukur daha bulunmuş, 2020'de bu sayı toplamda 7'ye çıkmıştı. Arkeologlar, çukurların kurban törenlerinde kullanıldığına inanıyor. Uzmanlar gömülü eserlerde yanık izlerine rastlanmasını bu şekilde açıklıyor.

Sanxingdui, henüz UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde değil

Sanxingdui yerleşiminin Shu Eyaleti'nin merkezi olduğu kabul ediliyor. Bölgede yapılan keşifler M.Ö. 12. ve 11. yüzyıllara kadar uzanıyor. Bulgulardan yola çıkarak yapılan tahminlerde, buradaki yerleşimin, Çin'in diğer medeniyetlerinden bağımsız bir şekilde geliştiği kanısı ağır basıyor.

Sanxingdui, henüz UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmış değil. Bölge UNESCO tarafından Çin, Doğu Asya ve hatta dünyanın Bronz Çağı uygarlıklarının" önemli bir örneği olarak kabul ediliyor.

Ulusal Kültür Mirası İdaresi söz konusu tarihi eserlerin milattan önce (M.Ö.) 316'da fethedilene kadar batı Sichuan havzasında hüküm süren bir krallık olan eski Shu eyaletine daha fazla ışık tutabileceğini söylüyor.