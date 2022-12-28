  • BIST 5.418,26
  • Altın 1082.74
  • Dolar 18.71
  • Euro 19.8999
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Çin'deki hastanelerde yoğunluk had safhada

» »
Koronavirüs salgınının etkisini artırdığı Çin'de hastanelerde yoğunluk arttı.
Çin'deki hastanelerde yoğunluk had safhada

Çin, bu ayın başlarında, koronavirüs salgınına karşı katı uygulamaları içeren "sıfır vaka" stratejisinden geri adım attı.

Vakaların arttığı ülkede hastaneler, aşırı yoğunluktan muzdarip.

Chengdu şehrindeki Huaxi Hastanesi için ambulans şoförlüğü yapan bir kişi, "30 yıldır bu işi yapıyorum ve bu, şu ana kadar bildiğim en yoğun hal." ifadesini kullandı.

Hastaneye ambulansla gelenlerin çoğuna, nefes almalarına yardımcı olması için oksijen tüpü veriliyor.

 

Fotoğraf: Reuters

[Fotoğraf: Reuters]

 

 

 

Çin, dünyaya geri dönüyor: Hedef Türkiye

 

Acil servisin ecza bölümünde çalışan personel ise "Neredeyse tüm hastalar koronavirüslü." diye konuştu.

Uluslararası sağlık uzmanları, gelecek yıl Çin'de koronavirüs kaynaklı en az 1 milyon ölümün gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Seyahat kurallarında güncelleme

Çinli yetkililer, ülkeye gelen yolcuların karantinaya alınması zorunluluğunun 8 Ocak itibarıyla sonlandırılacağını açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alzheimer belirtilerini saptayabilen kan testi kiti onaylandı27 Aralık 2022 Salı 14:13
  • ‘Üçlü salgın yaşıyoruz’27 Aralık 2022 Salı 11:54
  • Omicronun yeni varyantının en sık görülen 5 belirtisi26 Aralık 2022 Pazartesi 17:25
  • Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor26 Aralık 2022 Pazartesi 11:47
  • DSÖ, Covıd-19 Sonrası Muhtemel Salgınlarla Etkili Mücadele İçin Kapsamlı Tedbirler Aldı26 Aralık 2022 Pazartesi 11:32
  • Her gün sebze meyve tüketmeyi unutmayın25 Aralık 2022 Pazar 17:18
  • Çin’de Covid krizi büyüyor… 20 günde 250 milyon vaka24 Aralık 2022 Cumartesi 23:28
  • Bilim insanları pıhtı atmayı cam kurbağalar sayesinde engelleyebilir24 Aralık 2022 Cumartesi 20:58
  • Tevfik Özlü’den gribe karşı uyarı: Ömür boyu hastalık oluşturabilir24 Aralık 2022 Cumartesi 13:52
  • Baş ağrılarına karşı ilaçsız çözümler24 Aralık 2022 Cumartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti