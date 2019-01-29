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Çin'deki kadın vlogger'lara 'seksi kıyafet' yasağı

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Çin'in Hubei bölgesindeki canlı yayın şirketlerinin sahipleri, pazartesi günü yayınladıkları yeni düzenleme listesiyle kadın yayıncıların iç çamaşırı ve ten rengi çorap gibi 'dekolte' kıyafetler giymelerini yasakladı.
Çin'deki kadın vlogger'lara 'seksi kıyafet' yasağı

Wuhan Yazılım Endüstrisi Birliği (WSIA) tarafından Global Times'a gönderilen basın açıklamasına göre, bölgenin canlı yayıncılık sektörüne getirilen yeni düzenlemelerle, Çin'in en çok kullanılan canlı yayın platformu Douyu'da yayın yapan kadınlar için kıyafet düzenlemesi getirildi.

 

Douyu, WSIA ve Hubei bölgesi standardizasyon topluluğu arasında yaklaşık 6 ay süren görüşmeler sonucunda getirilen düzenleme, kadın yayıncıların iç çamaşırı, ten rengi çorap, gecelik ve jartiyer gibi kıyafetlerle yayın yapmalarını yasaklıyor.

Çin'deki canlı yayın şirketleri, ülke çapında büyük rağbet görseler de resmi makamlar tarafından sıkça uyarılıyordu.

WSIA direktörü Li Yao, konuyla ilgili Global Times'a yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük canlı yayın şirketlerine ev sahipliği yapan Wuhan'ın, sektörü daha doğru bir noktaya getirebilmek için düzenlemeler yapma ihtiyacı doğduğunu söyledi.

 

Li, "Wuhan'da ortaklaşan ilkelerimizin gelecekte de ülke çapında destekleneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

MUZ YENİLMESİ DE YASAKLANMIŞTI

Daha önce de, Guangzhou bölgesinde Douyu üzerinden yapılan yayınlarda kadınların 'baştan çıkarıcı bir tarzda muz yemeleri' yasaklanmıştı.

Çin'deki eğlence sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından olan canlı yayınlarda, Haziran 2018 rakamlarına göre 425 milyon aktif canlı yayın kanalı bulunuyor.

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