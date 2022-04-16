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Çin’deki yeni kapanmalar iPhone teslimatlarını tehlikeye attı

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Çin'de Covid nedeniyle yaşanan yeni kapanmalar akıllı telefon devinin tedarik konusunda sorunlar yaşamasına neden olabilir.
Çin’deki yeni kapanmalar iPhone teslimatlarını tehlikeye attı

Çin, ülkede yeni bir Covid-19 dalgasıyla mücadele ederken, mart ayında ikinci büyük kapanmasını duyurdu. Alınan önlemler, Pegatron gibi Apple tedarikçilerini, iPhone 13 ve iPhone SE 3 dahil olmak üzere iPhone modellerini bir araya getiren Şanghay ve Kunshan’daki tesislerdeki operasyonları duraklatmaya zorladı.

Apple’ın, şimdi önemli tedarik zinciri kesintilerini önlemek için Çin hükümetiyle pazarlık yaptığı iddia ediliyor.

Foxconn ve Pegatron, yeni kapanmalarla uğraşan tek Apple tedarikçileri değil. Quanta Computer da ayrıca bu haftanın başlarında Şanghay’daki operasyonlarını kapattı. Şirket, Apple’ın MacBook’larının dörtte üçünü üretiyor.

KARANTİNALAR APPLE’I KÖTÜ ETKİLEDİ

Çin’deki kapanma durumunu değerlendiren Reuters, önlemlerin devam etmesi durumunda Apple ürünlerinin gecikmelerle karşı karşıya kalacağını bildirdi. Karantinalar otoyolların ve limanların tıkanmasına neden olurken, sayısız fabrika da yeniden açılmak için hükümetten onay bekliyor.
Apple, üretimi Şanghay ve Kunshan’dan yeni karantina uygulamayan bölgelerdeki diğer fabrikalara yönlendirmeyi seçebilir. Ancak, bu tür çözümler bile pratik olmayabilir.

Isaiah Research analisti Eddie Han Reuters’e verdiği demeçte, kapanmaların iki ay sürmesini ve Apple’ın siparişleri yeniden yönlendirememesi durumunda Pegatron’un teslimatta geride kalabileceğini söyledi. Böyle bir durumda, bazı pazarlar mevcut stok azaldıkça iPhone teslimatlarında gecikmeler yaşayabilir.

MACBOOK TESLİMATI DAHA ÇOK RİSK ALTINDA

Çin’den gelen karantina raporlarına tepki gösteren analist Ming-Chi Kuo, Twitter’dan, Apple’ın Çin hükümetiyle müzakere için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyerek yeni karantinalar sırasında kapatılan üretim hatlarının gelecek hafta yeniden açılabileceğini söyledi.

Bu haftanın başlarında Kuo, Apple’ın MacBook teslimat gecikmeleriyle iPhone’dan daha fazla uğraştığını söyledi. Bunun nedeni, Apple’ın dizüstü bilgisayarlarının çoğunu Quanta’nın üretmesi.

Kuo, işin iPhone tarafında, Foxconn’un üretimi sürdürebileceğini ve kayıp Pegatron siparişlerinin bir kısmını telafi edebileceğini söyledi. Ancak karantinalar daha uzun sürerse, yılın ikinci yarısında üretim ve nakliye sorunlarına neden olabilir.

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