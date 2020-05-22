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Çin'deki yeni koronavirüs vakalarında kuluçka süresi uzadı

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Çin'deki yeni koronavirüs vakalarında kuluçka süresi uzadı
Çin'deki yeni koronavirüs vakalarında kuluçka süresi uzadı

Çinli bir uzman, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan eyaletlerde ortaya çıkan yeni koronavirüs vakalarının farklı seyrettiğini ve virüsün kuluçka süresinin uzadığını söyledi. 

Acil tıp doktoru Qiu Haibo, koronavirüsü kontrol altına aldığı belirtilen Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde yeniden görülen virüsün, bölgedeki vakalarda farklı seyrettiğini belirtti.

Çin devlet kanalına konuşan Haibo, hastalığın temel semptomları arasında kabul edilen yüksek ateşin nadiren görüldüğünü, aynı zamanda virüsün birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini söyledi.

"KULUÇKA SÜRESİ UZADI, TESPİT ETMEK ZORLAŞTI"

Korona virüsün 14 ile 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını belirten Qiu Haibo, "Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Wuhan'da ortaya çıkan virüsten farklı olarak daha uzun sürüyor" dedi.

Haibo bu nedenle enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu ifade etti.

“MUTASYONA UĞRADIĞI KESİN DEĞİL”

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda ise, “Teoride genetik yapıdaki bazı değişiklikler virüsün yapısında veya nasıl davrandığında değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz” diye konuştu.

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