Çin'den ABD'nin 'Virüs Vuhan'daki laboratuardan çıktı' iddialarına tepki: 'Doğuştan yalancılar'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘Koronavirüsün Vuhan’daki bir laboratuardan çıktığı yönğnde çok ciddi bulgular var’ sözlerine Çin devlet yayın organlarında sert tepki gösterildi.

Komünist Parti öizgisini izleyen ve Çin’in en çok satan gazetesi olan Halkın Günlüğü ‘Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço’ manşetiyle çıktı.

Çin basınında yer alan haberlerde, Trump yönmetiminin yaklaşan seçimler öncesinde ‘seçmenleri kandırmak’ için bu açıklamaları yaptığı yazıldı.

Çin hükümeti BD’nin suçlamalarına henüz resmi bir yanıt vermiş değil.