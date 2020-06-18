  • BIST 111.530
  • Altın 380,403
  • Dolar 6,8514
  • Euro 7,7082
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı yanıtı: ABD, doğacak sonuçlara katlanmakla yükümlüdür

» »
Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı yanıtı: ABD, doğacak sonuçlara katlanmakla yükümlüdür
Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı yanıtı: ABD, doğacak sonuçlara katlanmakla yükümlüdür

Pekin yönetimi, ABD'yi, onaylanan Uygur tasarısıyla Çin'e karşı yaptırım uygulaması halinde doğacak sonuçlara katlanmakla tehdit etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik baskı politikaları iddiasıyla Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasına sert tepki gösterildi.

Sincan'ın Çin'in iç meselesi olduğu ve dış müdaheleye izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, ''ABD’ye bir kez daha hatalarını acil olarak düzeltme ve Çin iç meselelerine müdahale amacı taşıyan ilgili tasarıdan vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz. Aksi halde Çin buna kararlı bir şekilde direnecektir ve bu durumdan doğacak tüm sonuçlara ABD katlanmakla yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu tasarıyla Çin'in Sincan politikasına 'kötü niyetle saldırı' yapıldığı belirtilerek, Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahalenin yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarının da bariz bir şekilde çiğnendiği savunuldu.

Trump, dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Tasarı, Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu. 

Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, 'Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olduğu' iddia edilen bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor. 

Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Deniz Gözlem Uydusu Fırlattı11 Haziran 2020 Perşembe 12:50
  • Cammu Keşmir'de Çatışma: 4 Ölü08 Haziran 2020 Pazartesi 10:18
  • Çin’in tamamı ‘düşük epidemiyolojik tehlike bölgesi’ ilan edildi07 Haziran 2020 Pazar 17:34
  • Hindistan ve Çin sınır anlaşmazlığını barışçıl müzakereyle çözecek06 Haziran 2020 Cumartesi 14:00
  • Hindistan'da hamile filin patlayıcı yerleştirilen ananas nedeniyle ölümü tepkiye yol açtı04 Haziran 2020 Perşembe 19:23
  • Çin’de anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.04 Haziran 2020 Perşembe 10:20
  • Putin, İngilizlerin koronavirüs aşısı zirvesine katılmayacak03 Haziran 2020 Çarşamba 19:09
  • Afganistan'da Patlamada 7 Kişi Öldü02 Haziran 2020 Salı 14:20
  • BM: Taliban, ABD ile müzakereler sırasında El Kaide ile istişarelerde bulundu Salı 2 Haziran 202002 Haziran 2020 Salı 08:44
  • Hindistan, Pakistan Misyonundan İki Yetkiliyi Casusluk Gerekçesiyle Sınır Dışı Ediyor01 Haziran 2020 Pazartesi 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti