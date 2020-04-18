Çin’den ABD’ye yanıt

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı kurmaylarının, kanıt olmamasına rağmen, KOVID-19 hastalığını Çin’in dünyaya bir laboratuvar vasıtasıyla kasıtlı olarak yaydığıiddialarına Çin’den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ZhaoLijian, ABD’yi pandemiyle mücadeledeki yanlış adımlarının üzerini kapamak için konuyu başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.

Lijian, ABD’nin kamuoyunun kafasını karıştırmaya, dikkatleri dağıtmaya ve sorumluluktan kaçınmaya çalıştığını söyledi.

Lijian, Mart ayında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, virüsü ABD’nin yaymış olabileceğini iddia etmişti. Lijiantweetinde, “Vuhan’a salgını ABD ordusu getirmiş olabilir. Şeffaf olun! Verilerinizi kamuoyuna açıklayın! ABD’nin bize bir açıklama borcu var!”demişti.

Öte yandan dünyanın iki süper gücü salgınla ilgili olarak birbirlerini suçlarken, Koronavirüs’ün kökeninin ne olduğuna ilişkin bilimsel bir uzlaşı henüz mevcut değil.

En öne çıkan teoriye göre, insanlar arasındaki enfeksiyon Vuhan’daki bir hayvan pazarında doğal olarak ortaya çıktı.

Uzmanların büyük çoğunluğu ayrıca, yeni tür Koronavirüs’ün genetik yapısı dikkate alındığında, virüsün insan yapımı olma ihtimalinin bulunmadığı görüşünde birleşiyor.