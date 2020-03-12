Çin’den Açıklama: Pik Noktasını Geride Bıraktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Mi Feng düzenlediği basın toplantısında Çin'deki koronavirüs salgınının 'pik noktasını' geçtiğini ve azalmaya başladığını söyledi.
Mi'nin bu sözleri Çin'in koronavirüse karşı zafer ilan olarak yorumlandı.
Öte yandan konuyla ilgili bir açıklamada Çin'in 'koronavirüs danışmanı' Zhong Nanshan'dan geldi. Zhong, iyileşen hastalarda enfeksiyonun tekrarlama oranının düşük olduğunu söyledi ve küresel salgının Haziran ayında tamamen bitmesini beklediklerini açıkladı.
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