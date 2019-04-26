  • BIST 94.313
  • Altın 244,591
  • Dolar 5,9221
  • Euro 6,5941
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Çin’den Barış Gücü’ne destek iddiası

» »
Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) muhafaza edilmesinden yana olduğu belirtildi.
Çin’den Barış Gücü’ne destek iddiası

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bu konunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “İpek Yolu” Zirvesi için gittiği Çin Halka Cumhuriyeti’nde, ülkenin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede gündeme geldiğini yazdılar.

Haberi “Çin, UNFICYP İçin Destek Veriyor” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, Çin Halk Cumhuriyeti’nden, Kıbrıs’taki UNFICYP’in muhafaza edilmesi konusunda, gelecek Temmuz ayındaki görev süresinin uzatılması ışığında, olumlu oy aldığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Pekin’de, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, Çin’in  BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinden biri olduğu, özellikle Güvenlik Konseyi ve BM içerisinden güçlü destek mesajları aldığını belirtti.    

Habere göre Çin Devlet Başkanı Si Cinping, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Çin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, UNFICYP’in muhafaza edilmesi konusundaki çabalarına destek verdiğini  teyit etti.

Si Cinping tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Çin’in, UNFICYP’in varlığının korunması da dahil olmak üzere Güney Kıbrıs’ın tezlerine destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etti.

Çin’in, en yakın zamanda Güney Kıbrıs’ta “Kültürel Merkez” kuracağını ifade eden Çin Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki tüm alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesini de istediklerini belirtti.

Si Cinping, Güney Kıbrıs’ın, Çin’in iyi dostlarından ve güvenilir ortaklarından biri olduğuna da vurgu yaparken, Güney Kıbrıs’ın ayrıca AB içerisinde güvenilir bir dost olduğunu söyledi.

“İpek Yolu-Yol ve Kuşak” İnisiyatifine verdiği destekten dolayı da Güney Kıbrıs ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkürlerini sunan Si Cinping, birçok alanda ikili ilişkilerin derinleştirilmesi perspektiflerinin zaten açıldığını belirterek Güney Kıbrıs’ı stratejik ortak olarak nitelendirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamaları çerçevesinde Kıbrıs sorunundaki mevcut durumdan söz ederken, “Kıbrıs halkının” bütünün yararına yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunması çabalarında Çin’in katkısını talep etti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un girişimi konusunda da Çin Devlet Başkanı’na bilgi verdi.

Rum Yönetimi’ne verdiği destekten ve ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti ve Devlet Başkanı’na teşekkürlerini sunan Anastasiadis, “tek Çin” politikasıyla  ilgili ilkelere dayanan tezlere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini  ifade etti.

Gazete Anastasiadis, iktidardaki partinin Merkez Komite üyesi Zhao Legi ile de bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülke arasındaki mükemmel siyasi ilişkilerden ve ticaret, yatırım, ekonomi ve turizm alanlarındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesinden söz edildi.

Anastasiadis, burada da “tek Çin” politikasına verdikleri desteği yineledi ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çinli yetkili ise, Güvenlik Konseyi’nin daimi  üyesi olarak Çin’in, Güney Kıbrıs’ın haklarını, egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Si Cinping arasındaki görüşmede ikili anlaşmaların da imzalandığını yazdı.

Habere göre görüşmede, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da yer aldı.

İki ülke arasında, 2019-2022 dönemi için Kültürel İşbirliği Yürütme Programı ve  İpek Yolu, Ekonomik Bölgeler çerçevesinde İşbirliği Memorandumu imzalandı.

Söz konusu anlaşmalara Güney Kıbrıs adına Eğitim Bakanı Kostas Habiauris ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tasos Vasiliki imza attı.

DİĞER HABER BAŞLIKLARI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Si Cinping görüşmesine ilişkin diğer gazete başlıkları şöyle:

Alithia: “Başkan ve Cinping’den  Pekin’de Resmi Görüşme - Kıbrıs ve Çin Stratejik Ortak”

Politis: “UNFICYP ve Kıbrıs Sorununda Çin’den Destek Temin Etti - Stratejik İşbirliği”

Haravgi: “Si Cinping, Anastasaidis’e, Kıbrıs Stratejik Dost Dedi”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta Rum subay 7 kadını ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti26 Nisan 2019 Cuma 09:17
  • Seri cinayet... Güney Kıbrıs’taki kadın cinayetlerinde ceset sayısı 7’ye ulaştı25 Nisan 2019 Perşembe 21:37
  • Güney'deki seri katilin dördüncü kurbanının cesedine ulaşıldı!25 Nisan 2019 Perşembe 18:31
  • Anastasidis’ten Ermenilere destek25 Nisan 2019 Perşembe 11:34
  • Dava sürecini etkileyen polis tutuklandı25 Nisan 2019 Perşembe 11:34
  • ABD’li Senatör Menendez Euronews’a demeç verdi25 Nisan 2019 Perşembe 11:32
  • Güney Kıbrıs’taki sığınak sayısı 2 bin 23725 Nisan 2019 Perşembe 11:31
  • PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın davası sürüyor25 Nisan 2019 Perşembe 11:29
  • Cinayet kurbanlarının listesi uzuyor25 Nisan 2019 Perşembe 11:26
  • Uzun Yol’da bulunan anıt tamir edildi25 Nisan 2019 Perşembe 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti