Çin’den Barış Gücü’ne destek iddiası

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bu konunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “İpek Yolu” Zirvesi için gittiği Çin Halka Cumhuriyeti’nde, ülkenin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede gündeme geldiğini yazdılar.

Haberi “Çin, UNFICYP İçin Destek Veriyor” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, Çin Halk Cumhuriyeti’nden, Kıbrıs’taki UNFICYP’in muhafaza edilmesi konusunda, gelecek Temmuz ayındaki görev süresinin uzatılması ışığında, olumlu oy aldığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Pekin’de, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinden biri olduğu, özellikle Güvenlik Konseyi ve BM içerisinden güçlü destek mesajları aldığını belirtti.

Habere göre Çin Devlet Başkanı Si Cinping, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Çin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, UNFICYP’in muhafaza edilmesi konusundaki çabalarına destek verdiğini teyit etti.

Si Cinping tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Çin’in, UNFICYP’in varlığının korunması da dahil olmak üzere Güney Kıbrıs’ın tezlerine destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etti.

Çin’in, en yakın zamanda Güney Kıbrıs’ta “Kültürel Merkez” kuracağını ifade eden Çin Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki tüm alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesini de istediklerini belirtti.

Si Cinping, Güney Kıbrıs’ın, Çin’in iyi dostlarından ve güvenilir ortaklarından biri olduğuna da vurgu yaparken, Güney Kıbrıs’ın ayrıca AB içerisinde güvenilir bir dost olduğunu söyledi.

“İpek Yolu-Yol ve Kuşak” İnisiyatifine verdiği destekten dolayı da Güney Kıbrıs ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkürlerini sunan Si Cinping, birçok alanda ikili ilişkilerin derinleştirilmesi perspektiflerinin zaten açıldığını belirterek Güney Kıbrıs’ı stratejik ortak olarak nitelendirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamaları çerçevesinde Kıbrıs sorunundaki mevcut durumdan söz ederken, “Kıbrıs halkının” bütünün yararına yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunması çabalarında Çin’in katkısını talep etti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un girişimi konusunda da Çin Devlet Başkanı’na bilgi verdi.

Rum Yönetimi’ne verdiği destekten ve ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti ve Devlet Başkanı’na teşekkürlerini sunan Anastasiadis, “tek Çin” politikasıyla ilgili ilkelere dayanan tezlere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Gazete Anastasiadis, iktidardaki partinin Merkez Komite üyesi Zhao Legi ile de bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülke arasındaki mükemmel siyasi ilişkilerden ve ticaret, yatırım, ekonomi ve turizm alanlarındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesinden söz edildi.

Anastasiadis, burada da “tek Çin” politikasına verdikleri desteği yineledi ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çinli yetkili ise, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Çin’in, Güney Kıbrıs’ın haklarını, egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Si Cinping arasındaki görüşmede ikili anlaşmaların da imzalandığını yazdı.

Habere göre görüşmede, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da yer aldı.

İki ülke arasında, 2019-2022 dönemi için Kültürel İşbirliği Yürütme Programı ve İpek Yolu, Ekonomik Bölgeler çerçevesinde İşbirliği Memorandumu imzalandı.

Söz konusu anlaşmalara Güney Kıbrıs adına Eğitim Bakanı Kostas Habiauris ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tasos Vasiliki imza attı.

DİĞER HABER BAŞLIKLARI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Si Cinping görüşmesine ilişkin diğer gazete başlıkları şöyle:

Alithia: “Başkan ve Cinping’den Pekin’de Resmi Görüşme - Kıbrıs ve Çin Stratejik Ortak”

Politis: “UNFICYP ve Kıbrıs Sorununda Çin’den Destek Temin Etti - Stratejik İşbirliği”

Haravgi: “Si Cinping, Anastasaidis’e, Kıbrıs Stratejik Dost Dedi”