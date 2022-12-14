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Çin’den Covid-19 ilacının internetten satışına yeşil ışık

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Çin'de ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği hap şeklindeki Covid-19 ilacının internetten reçeteyle satışına izin verildi.
Çin’den Covid-19 ilacının internetten satışına yeşil ışık

Çin Devlet Konseyi, tıp kurumlarına gönderdiği notta, acil kullanım onayı olan Covid-19 ilaçlarının internetten reçeteyle satılabileceğini belirtti.

Çevrim içi bir kliniğin, Pfizer’ın Covid-19 ilacını, pozitif test ibraz eden hastalara kutusu 2 bin 980 yuan (427 dolar) fiyatla satmaya başladığı bildirildi.

Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, “Paxlovid” adlı ilaca 12 Şubat’ta koşullu acil kullanım onayı vermişti.

İlacın, hastalık belirtilerinin zayıf ve orta düzeyde olduğu, belirtilerin ilerlemesinin hayati risk oluşturabileceği hastalar için kullanılabileceği, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebileceği kaydedilmişti.

Pfizer, antiviral etken maddeler “nirmatrelvir” ve “ritonavir”in birleşimi olan ilacın, klinik denemelerinde Covid-19 bulaşan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığının tespit edildiğini bildirmişti.

Laboratuvar çalışmalarında hapın Covid-19’un Omicron varyantına karşı da etkili olduğu saptanmıştı.

ABD İlaç ve Gıda İdaresi, 22 Aralık 2021’de Paxlovid’in, 12 yaş ve üstü ağır hastalık riski taşıyan hastalarda acil kullanımına onay vermişti.

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