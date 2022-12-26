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Çin’den dikkat çeken Covid-19 kararı

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Çin'in Covid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.
Çin’den dikkat çeken Covid-19 kararı

Ulusal Sağlık Komisyonu, yerel sağlık kurumları ve hastanelere gönderdiği talimatta, 8 Ocak 2023’ten itibaren “B kategorisi salgın hastalık” tanımı çerçevesindeki uygulamalara geçiş için hazırlıklarını tamamlamasını istedi.

UYGULAMA YETKİSİ

Covid-19’un aslında başından beri “B kategorisi” olarak tanımlanmasına rağmen Çinli sağlık yetkilileri, kontrol ve önleme tedbirlerini “A kategorisi” tanımına göre uyguluyordu. Bu kontrol rejimi, yerel yönetimlere, tecrit ve karantina gibi katı tedbirlere karar verme ve uygulama yetkisi veriyordu.

Çin kanunlarına göre, veba ve kolera gibi “A kategorisi” salgın hastalıklarda, enfekte olanlar ve onlarla yakın temastakilerin tecrit edilmesi ve gerekirse şehir ölçeğinde kapanma tedbirleri uygulanmasını gerektiriyor. AIDS, bulaşıcı hepatit ve kuş gribi gibi “B kategorisi” salgın hastalıklarda ise “yalnızca gerektiğinde tedavi ve bulaşmayı önleyici tedbirlerin alınması” yeterli görülüyor.

Yeni uygulamayla Covid-19’a bağlı hastalığın Çin’deki resmi adlandırması olan “yeni tip koronavirüs zatürresi” de “yeni tip koronavirüs enfeksiyonu” olarak değiştirilecek. İsim değişikliğinde Omicron gibi hastalık etkisi daha zayıf olan varyantların çoğu zaman zatürre belirtisine yol açamamasının göz önüne alındığı tahmin ediliyor.

SINIRLARIN AÇILMASINA ZEMİN HAZIRLAYACAK

Uygulamaya yönelik tanım değişikliğinin, sınırların açılması ve karantina tedbirlerinin tamamıyla kaldırılmasına zemin hazırlayacak son adım olacağı öngörülüyor.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinden bir sağlık yetkilisi, South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada, uygulamadaki değişikliğin, eyalet ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasındaki sınırın yeniden açılmasına yönelik çalışmaları kolaylaştıracağını ifade etti.

Çin’de halen yurt dışından ve Hong Kong ile Makau Özel İdari Bölgeleri’nden gelenlere 5 gün merkezi karantinaya ek olarak 3 gün evde tıbbi gözetim şartı bulunuyor.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık’ta Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş, geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Yeni yaklaşım, Çin’in “sıfır vaka” olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke, virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin’de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.

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