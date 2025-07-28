  • BIST 10542.09
  • Altın 4324.591
  • Dolar 40.5617
  • Euro 47.1438
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 41 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Çin’den Dünya Çapında Bir İlk: 158 Kilometrelik Yolda Tamamen Otonom Asfaltlama

» »
Çin, Pekin-Hong Kong-Makao Otoyolu’nda 157,79 kilometrelik kısmı tamamen insansız araçlarla asfaltlayarak dünya çapında bir ilke imza attı. Yapay zekâ, otonom makineler ve dronelar sayesinde yol inşasında yeni bir çağ başlatıldı
Çin’den Dünya Çapında Bir İlk: 158 Kilometrelik Yolda Tamamen Otonom Asfaltlama

Çin, Pekin-Hong Kong-Makao Otoyolu’nun 157,79 kilometrelik bölümünde gerçekleştirdiği tamamen insansız asfaltlama çalışmasıyla dünya çapında bir ilki başardı. Bu büyük ölçekli proje, yapay zekâ destekli otonom makineler, dronelar ve gelişmiş uydu teknolojileriyle altyapı inşasında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Proje kapsamında kullanılan yol yapım ekipmanları, Çinli ağır iş makinesi üreticisi Sany tarafından sağlandı. Bu ekipmanlar arasında 20 metre genişliğinde insansız asfalt serici, altı adet 13 tonluk çift tamburlu silindir ve üç adet 30 tonluk lastik tekerlekli silindir yer aldı. Bu makineler, “1+3+3+3” senkronize formasyonla, Beidou uydu konumlandırma sistemi ve düşük gecikmeli iletişim ağı sayesinde milimetrik hassasiyetle çalıştı. Sistem sayesinde "yakın takip ve yavaş sıkıştırma" yöntemi uygulanarak hem eksik sıkıştırmaların hem de hatalı geçişlerin önüne geçildi. Bu da yolun kalitesi ve uzun ömrünü garanti altına aldı.

Projenin en dikkat çekici unsuru ise SAP200C-10 model asfalt serici oldu. Bu ileri teknolojiye sahip araç, tek geçişte 19,25 metre genişliğinde asfalt dökerek dünya çapında bir ilke imza attı. Bu sayede hem inşaat süreci hızlandı hem de ek yeri sayısı azaldığı için yolun yüzeyi daha düzgün ve dayanıklı hale geldi.

Çin’in bu yenilikçi hamlesi, yol yapımında verimlilik, kalite ve güvenlik açısından yeni standartlar belirleyerek, insan müdahalesinin minimuma indirildiği bir gelecek için önemli bir adım olarak görülüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti23 Haziran 2025 Pazartesi 09:04
  • “Orta Doğu'da İsrail kadar terör kaynağı olan hiçbir ülke yok"19 Haziran 2025 Perşembe 16:40
  • İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddiası18 Haziran 2025 Çarşamba 17:33
  • İran'dan vatandaşlarına WhatsApp uyarısı: Uygulamayı silin18 Haziran 2025 Çarşamba 17:15
  • Üstel, Şuşa’da konuştu: KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın15 Haziran 2025 Pazar 15:37
  • İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı14 Haziran 2025 Cumartesi 17:12
  • Hindistan'da 242 kişilik yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü!12 Haziran 2025 Perşembe 12:27
  • Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kentine şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını düzenledi07 Haziran 2025 Cumartesi 14:54
  • Ukrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu01 Haziran 2025 Pazar 17:23
  • Uruguay'ın efsane başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti