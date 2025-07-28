Çin’den Dünya Çapında Bir İlk: 158 Kilometrelik Yolda Tamamen Otonom Asfaltlama

Çin, Pekin-Hong Kong-Makao Otoyolu’nda 157,79 kilometrelik kısmı tamamen insansız araçlarla asfaltlayarak dünya çapında bir ilke imza attı. Yapay zekâ, otonom makineler ve dronelar sayesinde yol inşasında yeni bir çağ başlatıldı

Çin, Pekin-Hong Kong-Makao Otoyolu’nun 157,79 kilometrelik bölümünde gerçekleştirdiği tamamen insansız asfaltlama çalışmasıyla dünya çapında bir ilki başardı. Bu büyük ölçekli proje, yapay zekâ destekli otonom makineler, dronelar ve gelişmiş uydu teknolojileriyle altyapı inşasında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Proje kapsamında kullanılan yol yapım ekipmanları, Çinli ağır iş makinesi üreticisi Sany tarafından sağlandı. Bu ekipmanlar arasında 20 metre genişliğinde insansız asfalt serici, altı adet 13 tonluk çift tamburlu silindir ve üç adet 30 tonluk lastik tekerlekli silindir yer aldı. Bu makineler, “1+3+3+3” senkronize formasyonla, Beidou uydu konumlandırma sistemi ve düşük gecikmeli iletişim ağı sayesinde milimetrik hassasiyetle çalıştı. Sistem sayesinde "yakın takip ve yavaş sıkıştırma" yöntemi uygulanarak hem eksik sıkıştırmaların hem de hatalı geçişlerin önüne geçildi. Bu da yolun kalitesi ve uzun ömrünü garanti altına aldı.

Projenin en dikkat çekici unsuru ise SAP200C-10 model asfalt serici oldu. Bu ileri teknolojiye sahip araç, tek geçişte 19,25 metre genişliğinde asfalt dökerek dünya çapında bir ilke imza attı. Bu sayede hem inşaat süreci hızlandı hem de ek yeri sayısı azaldığı için yolun yüzeyi daha düzgün ve dayanıklı hale geldi.

Çin’in bu yenilikçi hamlesi, yol yapımında verimlilik, kalite ve güvenlik açısından yeni standartlar belirleyerek, insan müdahalesinin minimuma indirildiği bir gelecek için önemli bir adım olarak görülüyor