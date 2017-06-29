Çin'den Filipinler'e 7,3 milyon dolarlık silah bağışı

Çin, Filipinler'e 7,3 milyon dolar değerinde silah bağışladı.

Yerel GMA yayın kuruluşunun haberine göre, Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Çin tarafından bağışlanan 7,3 milyon dolar değerindeki üç bin tüfek ile altı milyon mühimmatı, Pampanga kentinde Clark Hava Üssü'nde düzenlenen törenle kabul ettiğini açıkladı.

Çin'in Manila Büyükelçisi Cao Cianhua, törende yaptığı konuşmada, bunun iki ülke orduları arasında dostluk ve iş birliği ilişkisini gösterdiğini söyledi.

Teslim edilen silahların bağışın yalnızca bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayan Cao, "Silahlı kuvvetlere yapılan bağış, DEAŞ ile bağlantılı teröristlere karşı mücadelenizdeki başarınıza katkı sağlayacak. Çin hükümeti ve ordusu, terörizme karşı mücadelenizi kesinlikle desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Duterte de bağışın, Çin ile Marawi kentini kuşatma altında tutan DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütüyle mücadeleye destek için yapılan 11,7 milyon dolar değerindeki iki askeri teçhizat anlaşmasının neticesi olduğunu söyledi.

Bağış nedeniyle Çin'e teşekkür eden Duterte, askeri yardımın kayıt altına alınarak, ordu ve polis arasında eşit dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Çin'in ayrıca dün Marawi'nin eski haline getirilmesine destek olmak için 297 bin dolar bağış yaptığı ve Cao'nun kentte hayatını kaybeden askerlerin aileleri için 99 bin dolar bağışlanacağını açıkladığı belirtildi.

MAUTE'DE YABANCI SAVAŞÇILAR

Marawi Görev Gücü Sözcüsü, Maute militanlarının kullandığı eski bir sığınakta 10 Endonezya pasaportu bulunduğunu açıkladı.

Sözcü ayrıca militanların elinde yabancı bir rehine olduğuna dair kendilerine ulaşan bir bilgi olamadığını belirtti.

Marawi'deki çatışmalarda şimdiye kadar 71 asker hayatını kaybetti, en az 299 militan öldürüldü. Çatışmalarda 15 Haziran itibarıyla 29 sivilin öldüğü ifade edilmişti.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta Marawi'de ABD'nin başına beş milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmiş ve Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmüştü.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.