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Çin'den gelen ilaç Favipiravir nedir? Favipiravir ilacının corona virüsünü üzerindeki etkisi

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Çin'den gelen ilaç Favipiravir nedir? Favipiravir ilacının corona virüsünü üzerindeki etkisi
Çin'den gelen ilaç Favipiravir nedir? Favipiravir ilacının corona virüsünü üzerindeki etkisi

Corona Virüs tedavi sürecinde kullanılan Favipiravir nedir ve tedavide şuan hangi noktada kullanılıyor? İşte Çin'den gelen Favipiravir hakkında detaylar

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.

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Corona Virüs tedavi sürecinde kullanılan Favipiravir nedir ve tedavide şuan hangi noktada kullanılıyor? İşte Çin'den gelen Favipiravir hakkında detaylar

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.

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Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır. Açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği belirtilmiştir.

Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir

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