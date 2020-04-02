 Çin’den Güney Kıbrıs’a ilk tıbbi malzeme yardımı ulaştı

Çin’den Güney Kıbrıs’a ilk tıbbi malzeme yardımının önceki gün akşam saatlerinde ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Çin’in gönderdiği tıbbi malzemeler içerisinde bin 320 koruyucu giysi bulunduğunu, özel kargo şirketleri aracılığıyla maskeler de gönderileceğini ve Cumartesi günü de ikinci bir malzeme yardımı gönderileceğini yazdı.

Gazete, İsrail’in de korona virüsüyle mücadelede Güney Kıbrıs ile ittifak oluşturduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı akşamı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak, korona virüsü ile mücadelede işbirliği yapmayı tartıştığını kaydetti.

Haberde, Netanyahu’nun konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptığı belirtildi.

Gazete, İsrail’in Güney Kıbrıs’a 50 solunum cihazı ile klorokin ilacı göndereceğini; ayrıca iki ülkenin hastaneleri arasında tedavi protokollerine ilişkin bilgi alışverişi yapılacağını yazdı.

KADİS’TEN AB’YE ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEMESİ İÇİN ÇAĞRI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı KostasKadis’in, korona virüsü nedeniyle büyük yara alacak tarım sektörünün desteklenmesi için AB’ye çağrıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kadis, turizmin de büyük yara alacağını ve buna bağlantılı olarak, özellikle bazı zirai alanların ana gelir kaynağını oluşturan turizmin darbe alacak olması nedeniyle, çiftçilerin mutlak surette desteklenmesi gerektiğini yetkili AB makamlarına bildirdiğini kaydetti.