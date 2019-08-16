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Çin’den Hong Kong’a "askeri müdahale" uyarısı

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Hong Kong’da protestocular haftasonunda kitle gösterilerine hazırlanırken Çinli yetkililer ve devlet medyası "askeri müdahale seçeneğinin saklı tutulduğu" mesajı verdi.
Çin’den Hong Kong’a "askeri müdahale" uyarısı

Çin'e bağlı yarı-özerk Hong Kong kentinde protestocular haftasonunda kitle gösterilerine hazırlanırken Çin'den askeri müdahale uyarısı geldi. Çin devletinin kontrolündeki "Global Times"ın baş makalesinde "Çin'in Hong Kong'daki ayaklanmaları güç kullanarak bastırma kararını henüz almadığı, ancak bu seçeneğe de sahip olduğu" mesajı verildi. Çin'in Hong Kong sınrıındaki Şenzen kentindeki askeri hareketliliğin "taşkınlık yapanlara açık bir uyarı olduğu" değerlendirilen makalede "Hong Kong'un hukuk ve asayişi kendi başına yeniden sağlayamaması ve huzursuzlukların artması durumunda Çin merkezi hükümetinin müdahalesinin kaçınılmaz olacağı" kaydedildi.

Çin medyası Şenzen'de bir stadyumda zırhlı araçlarla özel polis kuvvetlerinin askeri geçit düzenlediği, yüzlerce polisin tatbikat yaptığı görüntüleri yayınlamış, bu görüntüler Çin'in askeri gövde gösterisi olarak algılanmıştı.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Şiaoming Perşembe günü yaptığı açıklamada Hong Kong'da durumun kötüleşmesi durumunda Pekin yönetiminin "oturup seyretmeyeceğini" söylemiş, Çin'in Berlin Büyükelçisi Wu Ken de yine dün yaptığı açıklamada "kamu düzenini yeniden normale döndürmek ve şiddet olaylarını durdurmak için gerekli önlemlerin alınmak zorunda olduğunu" kaydetmişti. Çin Büyükelçisi, bu görevin Hong Kong yönetiminin imkanlarını aşması durumunda Çin merkezi hükümeti tarafından üstlenilmesi gerekeceğini belirtmişti.

Hong Kong'un özerkliği

Hong Kong yönetiminin, suç zanlılarının Çin'e iade edilmesine imkan tanıyan bir yasa tasarısı hazırlaması üzerine on hafta kadar önce başlayan gösterilerde şiddet olayları da yaşanmış, hafta başında Hong Kong havaalanı uçuşlara kapatılırken, Salı gecesi polisle göstericiler arasında ağır çatışmalar yaşanmıştı.

Britanya, 156 yıllık sömürgesi Hong Kong'un egemenliğini 1997 yılında Çin'e devretmiş, Hong Kong Çin'e bağlı yarı-özerk bir kent statüsüne kavuşmuştu. Çin ve Britanya arasında yapılan anlaşmada öngörülen "bir ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca Hong Kong yönetiminin ekonomik ve siyasi alanda Pekin'den bağımsız olması, Çin komünist sisteminin Hong Kong'da uygulanmaması kararlaştırılmıştı. Anlaşmanın süresi 2047 yılında  doluyor.

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