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Çin'den Japonya'ya 'boykota katılmayın' çağrısı

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Çin'in Tokyo Büyükelçisi Kong Xuanyou, ABD'nin Pekin 2022'ye diplomatik boykot uygulama kararına katılmaması için Japonya'ya çağrı yaptı.
Çin'den Japonya'ya 'boykota katılmayın' çağrısı

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Kong Xuanyou, ABD'nin Pekin 2022'ye diplomatik boykot uygulama kararına katılmaması için Japonya'ya çağrı yaptı.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Kong Xuanyou, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın dün "Pekin 2022 Olimpiyatları'na katılmayı planlamadığını" açıklamasının akabinde değerlendirmelerde bulundu.

"Ön yargı ve yalan" vurgusu yapan Kong, "Maalesef Japonya'daki bazı insanlar, ön yargılı görüşleriyle Çin'in siyasi sistemine saldırıyor ve Pekin Oyunları'nı diplomatik boykot etmek için Sincan ve Hong Kong'daki insan hakları durumlarına yönelik dedikodu ve yalan yayıyorlar" dedi.

Kong, buna karşın Japonya'nın, Tokyo-Pekin ikili diplomatik ilişkilerine zarar vermemek amacıyla "böylesi bir hamleye karşı uyanık olması ve bu hamleyi engellemesi" gerektiğini savundu.

 

Olimpiyatlara diplomatik boykot: Japonya Başbakanı katılmayacak

 

"Benzer yaklaşımlardan uzak durun"

Son dönemde Japon politikacıların "Tayvan'a yönelik beklenmedik durumların Japonya'yı tehdit edebileceği" yorumlarına tepki gösteren Kong, Japonya'nın benzer yaklaşımlardan uzak durmasını istedi.

Kong, "Son günlerde Japonya içerisinde bazı olumsuz adımlar beliriyor, bazı politikacılar Tayvan meselesine müdahale maksadıyla aşırı yorumlarda bulunuyor. Bunlar, Çin'in egemenliğine karşı kasti provokasyonlardır ve kabul edemeyiz" dedi.

Asya'daki iki komşu ülkenin farklılıkları yapıcı şekilde yönetmesinin önemini vurgulayan Kong, gelecek yıl iki ülke diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümüne dikkati çekti ve "daha istikrarlı, olgun ikili ilişkiler" çağrısı yaptı.

3 ülke boykot uyguladı

Başbakan Kişida, parlamentodaki konuşmasında dün Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı planlamadığını açıklamıştı. Kyodo ajansına göre söz konusu tutumun Çin'deki insan hakları ihlalleri karşısında ABD ve İngiltere'nin diplomatik boykot kararı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Japonya'nın Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ya da Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamaşita Yasuhiro'yu Çin'e göndermeyi planladığı duyurulmuştu.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.

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