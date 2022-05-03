Çin'den korkutan haber: Koronavirüs yeniden yayılıyor

Çin'den gelen koronavirüs haberleri endişe yaratıyor.Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 384, hastalık belirtisi göstermeyen 5 bin 690 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 59 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 274, göstermeyen 5 bin 395 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 20 kişi öldü.

28 MART'TA İLAN EDİLEN 'KAPANMA' UZATILDI

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın altıncı haftasına girdiği kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

YEREL KAYNAKLI VAKALAR ARTIYOR

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 51, göstermeyen 11 vaka tespit edildi.

Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi. Vatandaşlara tatil süresince kamusal alanlara erişmek için en az 48 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

YAYILMA İHTİMALİ KAYGI YARATIYOR

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 217 bin 836 vaka tespit edildi, 5 bin 112 kişi öldü.

HONG KONG'DA 5. DALGA

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 283 Kovid-19 vakası tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 17 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 204 bin 793 vaka görülürken, 9 bin 310 kişi öldü.

OMİCRON VAKALARI, "SIFIR VAKA" STRATEJİSİ İÇİN SINAMAYA DÖNÜŞTÜ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

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Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞTI

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da vaka artışı dikkat çekiyor. Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 17 bin 801, dış kaynaklı 57 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 5 kişi öldü.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan itibaren vakaların giderek arttığı gözleniyor. Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da ise 10 bin ve 30 Nisan'da 15 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 173 bin 942 vaka görüldü, virüs nedeniyle 876 kişi hayatını kaybetti.