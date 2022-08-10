  • BIST 2.801,40
  • Altın 1035.111
  • Dolar 17.9541
  • Euro 18.4126
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Çin’den korkutan haber: Langya virüsü salgını çıktı, öldürüyor

» »
2019'un son haftalarında Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgınıyla birlikte hastalığın merkez üssü haline gelen Çin'den endişe verici yeni bir haber geldi.
Çin’den korkutan haber: Langya virüsü salgını çıktı, öldürüyor

Corona virüsü salgınının başladığı Çin’den yine endişe yaratan bir açıklama geldi… Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının başladığı Çin’in iki eyaletinde çok ölümcül olan Lagya virüsü tespit edildi.

Bilim insanları ve yetkililer, ülkenin doğusundaki Henan ve Shandong bölgelerinde 35 kişide Langya virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Vakaların yüzde 75’inin ölümünden sorumlu olan bir virüsün kökünden gelen Langya virüsünün hayvanlardan insanlara bulaştığına dair bir iddia ortaya atıldı.

İNSANDA 2019’DA TESPİT EDİLDİ

Şu an Çin’de Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen olmadığı belirtilirken uzmanlar virüsün sivri faregiller türünden insanlara bulaştığını iddia etti. Hastaların çoğunun hastalığı hafif geçirdiği belirtilirken genelde hastaların grip benzeri  belirtiler gösterdiği de kaydedildi. Kirpi ve köstebek türü canlılardan bulaşma ihtimali olduğu kaydedilirken bu hastalığın ilk olarak 2019’da insanlarda görüldüğü kayıtlara geçmişti.

Çinli yetkililer hastalığın insandan insana bulaşma ihtimali üzerinde çalışmaları sürdürürken Pekin Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada hastalığın detaylarını paylaştı.

Langya virüsü bulaşanların semptomları ise şu şekilde sıralandı:

– Yüksek ateş
– Halsizlik (yüzde 54’ü)
– Öksürük (yüzde 50’si)
– İştah kaybı (yüzde 50’si)
– Kas ağrısı (yüzde 46’sı)
– Mide bulantısı (yüzde 38’i)

Karaciğer ve böbrek sorunları yaşayanların da olduğu belirtilirken bu virüsün köpek ve keçilerde de olduğu kayıtlara geçti.

Genelde yarasalarda bulunan ölümcül bir patojen olan Nipah virüsüyle aynı aileden gelen Langya virüsü damlacık yoluyla geçiyor.

İlk olarak 1999’da Malezya ve Singapur’da bulunan Nipah virüsüne yakalanan 300 vakanın 100’ü yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maymun çiçeği: Avrupa’da aşı turizmi eleştirisi10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:46
  • En çok gaz yapan yiyecekler10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:35
  • Göbek yağlarına artık elveda!10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:34
  • Pfizer/Biontech’in Varyantlara Uyumlu Aşısı İnceleniyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:26
  • Kilo vermek ve kan basıncını düşürmek için uygun yol açıklandı: Aralıklı oruç09 Ağustos 2022 Salı 22:36
  • İklim değişikliği kaynaklı afetler, bulaşıcı hastalıkları artırıyor09 Ağustos 2022 Salı 21:24
  • BioNTech omicron aşısı ne zaman çıkacak, hangi varyantlara etkili?09 Ağustos 2022 Salı 19:03
  • Resmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor09 Ağustos 2022 Salı 17:35
  • Antibiyotik kullanımı korkutucu boyutta09 Ağustos 2022 Salı 16:42
  • Canan Karatay hasta olmak istemeyenlere özel tarifini verdi09 Ağustos 2022 Salı 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti