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Çin’den Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturma çağrısı

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Çin, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntılarında sabotaj ihtimaline ilişkin Birleşmiş Milletler'e (BM) soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Çin’den Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturma çağrısı

Çin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, istihbarat bilgilerinin boru hatlarına bilinçli zarar verildiğine işaret ettiğini belirterek “Eğer doğruysa bu çok uluslu sivil altyapıya saldırı anlamına gelir.” dedi.

Sızıntıların tüm dünyayı etkileyeceğini, başta gelişmekte olan ülkelerin, enerji piyasasındaki dalgalanmadan zarar göreceğini vurgulayan Gıng, olayla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Sızıntının sınır aşırı altyapıların kırılganlığını gözler önüne serdiğine dikkati çeken Gıng, Çin’in güvenliğin sağlanması için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Baltık Denizi’nde bu hafta Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz taşıyan boru hatlarında sızıntılar meydana gelmişti. Bazı Avrupa ülkeleri, sızıntıların sabotaj sonucu olduğunu ifade ederken bunu kimin yapmış olabileceğine dair bilgi verilmemişti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebezia, ABD’nin boru hattı sisteminin göreceği zararın ardından doğal gaz piyasasındaki kazancını arttıracağını belirterek Washington’ı ima etti.

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, Rusya’nın son yıllarda “güvenilmez bir tedarikçi” haline geldiğini, bu sebeple ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarının arttığını savundu.

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