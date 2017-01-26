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Çin'den Kuzey Kore'ye ihracat yasağı

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Çin'den Kuzey Kore'ye ihracat yasağı
Çin, Kuzey Kore'ye kitlesel yıkıma sebep olacak silah üretmeye yarayan teknoloji ve malzemenin ihracatının yasaklandığını açıkladı.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi, sivil ve askeri kullanımına uygun teknoloji ve malzemelerin Kuzey Kore'ye ihracatını yasakladı.

Yasaklı teknoloji ve ürünler listesi, Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi İdaresi (SASTIND) ve Çin Atom Enerjisi Kurumunca ortak yayımlandı.

Nükleer füze ve kimyasal silah geliştirmek için kullanılabilecek ekipman ve malzemeleri kapsayan listede, lazer, telekomünikasyon cihazları, sensörler, denizaltılar, insansız araçlar ve roket üretimine yönelik yazılımlar da bulunuyor.

Çinli uzmanlar, Pekin yönetiminin bu ürünlerin ihracatını, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye karşı 2321 nolu yaptırım kararı doğrultusunda yasakladığını aktarıyor.

Kuzey Kore geçen eylül ayında 5. nükleer füze denemesini yapmış, BM Güvenlik Konseyi buna karşılık 2321 nolu yaptırım kararını kabul etmişti. BM'nin ilgili yaptırım kararı, Kuzey Kore'ye kömür ihraç edilmesine kısıtlama getiriyor.

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