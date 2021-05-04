  • BIST 1.424
  • Altın 478,078
  • Dolar 8,3094
  • Euro 9,9900
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

Çin'den Myanmar'da darbe sonrası yaşanan krizin çözümünde 'bölgesel kuruluşların rolünü artırması' önerisi

» »
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Jun, Myanmar'da askeri darbenin ardından herhangi bir müdahalenin müdahalenin kaosa neden olacağını ve gerginliği daha fazla artıracağını belirterek krizin çözümünde bölgesel kuruluşların daha fazla rol oynamasını önerdi.
Çin'den Myanmar'da darbe sonrası yaşanan krizin çözümünde 'bölgesel kuruluşların rolünü artırması' önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını devralan Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çin'in Myanmar'da iç savaş çıkması endişesi taşıyıp taşımadığını değerlendiren Zhang, Myanmar'ın birçok etnik azınlığın yer aldığı bir ülke olduğu, herhangi bir yanlış müdahalenin kaosa neden olacağı ve gerginliği daha fazla artıracağı uyarısı yaptı.

Çin'in krizin çözümü için diplomatik çabaları desteklediğini belirten Zhang, "Bölge ülkeleri, bölgesel örgütler bölgesel sorunların çözümünde daha büyük rol almalı çünkü durumu daha iyi anlıyorlar." dedi.

Zhang, ABD'nin Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle baskı politikası uygulamak yerine diyalog ile yaklaşması önerisinde de bulundu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokyo Olimpiyatları Seyircisiz Olabilir03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
  • Kızlarının hastanede karıştığını 38 yıl sonra öğrendiler02 Mayıs 2021 Pazar 17:47
  • Kuzey Kore’den sert uyarı: ABD'yi çok vahim durumda bırakırız02 Mayıs 2021 Pazar 17:30
  • Malezya'da Covid-19'un Hindistan mutasyonu görüldü02 Mayıs 2021 Pazar 16:00
  • Hindistan'da can kaybında yeni rekor: 3 bin 689 kişi öldü02 Mayıs 2021 Pazar 15:20
  • Hindistan'da son 24 saatte 392 bin 488 yeni Kovid-19 vakası saptandı02 Mayıs 2021 Pazar 11:04
  • ABD'nin 'bitmeyen savaşı': Afganistan'da 20 yıldır süren operasyonun kısa geçmişi02 Mayıs 2021 Pazar 09:32
  • Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:00
  • Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:06
  • Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti