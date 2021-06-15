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Çin'den NATO'ya: İttifak yapay çatışmalar arayışında

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Çin, Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesinde Pekin’in “tehdit” olarak lanse edilmesini “abartı” olarak nitelendirdi.
Çin'den NATO'ya: İttifak yapay çatışmalar arayışında

Çin, Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesinde Pekin’in “tehdit” olarak lanse edilmesini “abartı” olarak nitelendirdi.


Çin’in AB nezdindeki temsilciliği tarafından yapılan açıklamada NATO’nun, “Pekin yönetiminin ittifaka yönelik sistemli bir meydan okuma gerçekleştirdiği” yönündeki suçlamasına yanıt verildi.


Açıklamada, “NATO’nun soğuk savaş anlayışıyla hareket ettiği” suçlaması yapıldı ve “ittifakın yapay çatışmalar arayışında olduğu” eleştirisi getirildi.

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