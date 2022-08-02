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Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki: Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ilgili, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." açıklamasında bulundu.
Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki: Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ilgili, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli.

Ateşle oynayan kendini yakar." açıklamasında bulundu.

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