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Çin'den Sudan'a ekonomik destek

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Çin'den Sudan'a ekonomik destek
Çin'in Sudan'a 43,4 milyon dolar hibe ve kredi desteği sağlayacağı bildirildi.

ÇİN HÜKÜMETİ, SUDAN'A 43,4 MİLYON DOLAR HİBE VE KREDİ DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Çin'in Sudan'a 43,4 milyon dolar hibe ve kredi desteği sağlayacağı bildirildi.

Sudan Maliye Bakanı Bedreddin Mahmud, başkent Hartum'da düzenlediği basın açıklamasında, ülkesi ile Çin hükümeti arasında imzalanan finans anlaşması gereği Çin'in Sudan'a 43,4 milyon dolar hibe ve faizsiz kredi desteği vereceğini söyledi.

Sudanlı bakan, ülkesinin Çin ile iş birliğine hazır olduğunu anlatarak, Afrika'da stratejik ortaklıklar tesis etme kapsamında ülkesinin konumundan yararlanabilmesi için Çin'e fırsat verebileceklerini ifade etti.

Çin'in Hartum Büyükelçisi Li Lianhe ise ülkesinin Sudan'daki ekonomik kalkınmanın yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin geliştirilmesi ve daha geniş ufuklara taşınmasını desteklediğini vurguladı.

Li, Sudan ile Çin arasındaki ilişkinin güçlü ve tarihi olduğuna dikkati çekerek, her alanda verimli bir iş birliği olduğunu dile getirdi.

ABD'nin geçen ocak ayına kadar 1997 yılından itibaren uyguladığı ekonomik ambargo altındaki Sudan'ın son 20 senedir önde gelen müttefikleri arasında Çin'in yer aldığı belirtiliyor.

Çin'in 2000 yılından bu yana Sudan'daki yatırımları kapsamında etkin bir rolü olduğu ifade ediliyor. Sudan hükümetinin verilerine göre, Çin'in petrol, altyapı ve enerji alanlarında gerçekleştirdiği yatırım hacmi 13 milyar dolara ulaştı.

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