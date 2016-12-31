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Çin'den tarihi karar: Fildişi üretimi yasaklanıyor!

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Çin'den tarihi karar: Fildişi üretimi yasaklanıyor!
Çin’in duyurusu, geçen Ekim’de Güney Afrika’da yapılan Soyu Tükenmekte Olan Türlerin Ticareti Toplantısı’nda (CITES) alınan kararı izliyor.

Çin dünyanın en büyük fildişi pazarı ve tahminlere göre fildişi ticaretinin yüzde 70’i Çin’e yapılıyor.

Fildişinin kilosu Çin’de 1100 dolar fiyat bulabiliyor. Çin Devlet Konseyi kararın ayrıntılarını açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre fildişinin ticari amaçla işlenmesi ve satışı 31 Mart’a kadar duracak ve tüm kayıtlı fildişi tüccarları aşama aşama işi bırakarak yıl sonuna dek ticaret tamamen sonlanacak.

“TARİHİ BİR DUYURU”

Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu WWF haberi memnuniyetle karşılarken, “Tarihi bir duyuru. Dünyanın başlıca fildişi pazarının sonu geliyor ve Afrika’daki fil avıyla mücadelede uluslararası çabalara büyük bir ivme kazandırıyor” açıklaması yaptı.

Uluslararası fildişi pazarı 1989’da sona ererken, dünya genelindeki bir çok ülkede yasal yerel pazarlar varlığını korudu.

Son yedi yılda öldürülen fil sayısındaki artış, Afrika’daki nüfuslarının üçte bir oranında azalmasına yol açtı.

Çin, geçen Ekim’de CITES kararını desteklemiş ve yasağa verdiği destekle birçok katılımcıyı şaşırtmıştı.

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