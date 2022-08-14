Çin’den “tek Kıbrıs” ilkesine destek

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Maslahatgüzarı Sheng Wang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kısa süre önce, Çin’in tepkilerine rağmen Tayvan’ı ziyaret etmesi konusunda Fileleftheros’a konuştu.

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Maslahatgüzarı Sheng Wang, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kısa süre önce, Çin’in tepkilerine rağmen Tayvan’ı ziyaret etmesi konusunda Fileleftheros’a konuştu.

Ziyaretin, ABD’deki ara seçimlere yönelik “havai fişek gösterisi olduğunu” ancak “Tek Çin Politikasını ciddi şekilde ihlal ettiğini” söyleyen Sheng Wang, “ikiyüzlülükle” suçladığı Amerikan hükümeti tarafından “two-man Show” oynandığı görüşünü ortaya koydu ve Rum yönetimini Tayvan konusunda aldığı pozisyonu takdir ederek “Çin’in, Tek Kıbrıs politikasına desteğini” dile getirdi.

Gazetenin, Tayvan ve Kuzey Kıbrıs arasında paralellik kurması ve görüşünü sorması üzerine, Sheng Wang, her egemen ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkı bulunduğuna, buna Çin’in de Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğunu söyledi.

Sheng Wang, Tayvan meselesinin de, Kıbrıs meselesinin de “dışarıdan müdahale olması nedeniyle bugüne kadar çözülemediği” görüşünü ortaya koyarak, “Çin her zaman Tek Kıbrıs ilkesine sahiptir ve BM kararlarına uygun, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde kapsamlı, adil ve daimi bir çözüm bulunmasını kolaylaştıracak şekilde hareket eder” dedi.

Çin’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararında ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın kapalı Maraş açılımıyla ilgili açıklamasında başrol oynadığını söyleyen Sheng Wang Güney Kıbrıs’ın da aynı şekilde Tek Çin ilkesini güttüğünü ve Tayvan ile ilgili konularda objektif ve adil tutum sergilediğini belirtti.

Sheng Wang, Çin’in, Rum yönetiminin Tayvan meselesinde “uluslararası hukuka, egemenlik ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı ile Tek Çin Politikasına bağlılığını” açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çin, Kıbrıs’ın, ülkelerimizin temel çıkarlarda stratejik ortaklar olarak birbirlerine tam desteklerini yansıtan tutumunu çok takdir ediyor” ifadesini kullandı.