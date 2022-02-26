  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Çin’den Tepki Çeken Hamle: Everest’i Kazacaklar

» »
The Times'ın haberine göre, Çin, elektrikli araçlar için gerekli olan batarya talebini Everest Dağı yakınlarındaki büyük bir lityum yatağından karşılamaya hazırlanıyor.
Çin’den Tepki Çeken Hamle: Everest’i Kazacaklar

Dünya genelindeki pazar payını artırmaya devam eden “yeşil enerji” kavramıyla beraber, elektrikli arabalara olan ilgi de çoğalıyor. Elektrikli arabaların aküleri için oldukça önemli olan lityum da, Çin’i, Everest civarında lityum madenciliğine başlatıyor.

Dünyanın “yeşil enerji” kaynaklarına hükmetmek isteyen Çin hükümeti de, yurt dışındaki en karlı madenlerden bazılarını hızla satın alırken yerel üretimini de artırıyor. Çin Bilimler Akademisi’ndeki (CAS) bilim insanlarının araştırmalarına göre, Everest Dağı’nı da içine alan Himalayalar’da bir milyon tondan fazla lityum oksit içeren bir maden yatağı mevcut.

YEŞİL ENERJİNİN YÜKSELİŞİ

 

“Yeni petrol” olarak kabul edilen lityum, elektrikli araç aküleri için son derece önemli bir bileşen. Lityum iyon piller daha hafif olup daha fazla enerji depolar, bu da araçların bir sonraki şarja kadar daha uzun süre çalışabilmesi anlamına gelir.

Uluslararası Enerji Ajansı, büyük ekonomilerin karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli arabalara yöneldikçe, lityum talebinin 2040 yılına kadar %4000’den fazla artabileceğini tahmin ediyor.

Yeni mevduatın ne kadar değerli olabileceği bilinmiyor, ancak artan talep lityum fiyatını rekor seviyelere itti. Danışmanlık firması McKinsey, lityum pil pazarının yılda ortalama %20 büyümeyle, 2030 yılına kadar, en az 360 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Çin; Tibet, Qinghai ve Hubei eyaletlerinde bulunan maden yatakları ile dünyanın gümüş-beyaz metal arzının %13’üne ev sahipliği yapıyor. Pekin de ağırlıklı olarak yurtdışından maden ithal ederken küresel arzın yaklaşık üçte ikisini rafinerilerinden geçirerek kendisini sürecin ayrılmaz bir parçası olarak da konumlandırdı.

Ocak 2022 verilerine göre, dünya genelinde en çok lityum madeni bulunan 5 ülke, sırasıyla Bolivya, Arjantin, Şili, ABD ve Avustralya olarak açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'deki Kel Kartalların Yüzde 46'sında Yüksek Seviyelerde Toksik Kurşun Bulundu18 Şubat 2022 Cuma 19:01
  • 59 Yıl sonra ölümlü saldırı!18 Şubat 2022 Cuma 00:00
  • GİKAD Anı Ormanı için 2000 harup fidanı dikilecek17 Şubat 2022 Perşembe 11:15
  • En İyi Arıtma Bile İlaçların Nehir Sularına Karışmasını Engelleyemiyor16 Şubat 2022 Çarşamba 21:15
  • Bilim İnsanları, Plastik Ve Kimyasal Atık Sınırının Büyük Ölçüde Aşıldığını Açıkladı15 Şubat 2022 Salı 19:13
  • Nehirlerdeki İlaç Kirliliği Sağlığı Tehdit Ediyor15 Şubat 2022 Salı 18:26
  • Kediler Savaşta Tırnaklarını Kılıç Gibi Kullanıp, Rakibi Bertaraf Ediyorlar12 Şubat 2022 Cumartesi 14:02
  • Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı 120'ye Çıktı12 Şubat 2022 Cumartesi 00:20
  • Avustralya koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etti11 Şubat 2022 Cuma 20:59
  • Yaşam İhtimali Olan Gezegen Keşfedildi11 Şubat 2022 Cuma 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti