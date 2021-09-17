  • BIST 1.416,640
  • Altın 486,66
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0800
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Çin'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması adımı

» »
Çin’in, 11 ülkeden oluşan Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’na (CPTPP) katılmak için başvuru yaptığı bildirildi.
Çin'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması adımı

Çin’in, 11 ülkeden oluşan Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’na (CPTPP) katılmak için başvuru yaptığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Wang Wentao’nun ticaret paktına katılmak için anlaşmanın temsilcisi olan Yeni Zelanda Ticaret Bakanına başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

2018 yılında uygulamaya konulan CPTPP, iş gücü hareketleri, piyasaya erişim anlaşmaları ve devlet tedariklerini kapsıyor.

Resmi Çin gazetesi Global Times, söz konusu başvurunun, Pekin yönetiminin "küresel ticaretteki liderliğini" pekiştirirken ABD’yi "giderek daha izole" hale getirdiğini aktardı.

Pakta üye olan diğer ülkeler arasında Kanada, Avustralya, Brunei, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Singapur ve Vietnam bulunuyor, İngiltere ise katılım müzakerelerine devam ediyor.

Çin’in katılımı gerçekleşirse grup üyelerinin toplam nüfusu 4 katına çıkarak yaklaşık 2 milyara ulaşmış olacak.

CPTPP, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için desteklediği bir oluşumdu ancak Donald Trump yönetimi anlaşmadan 2017 yılında çekilmişti.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, yeniden katılım konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:17
  • Kremlin’de corona alarmı… Yakınında çıktı: Putin karantinada14 Eylül 2021 Salı 12:47
  • Hindistan'da sel: 3 ölü, 5 kayıp14 Eylül 2021 Salı 12:39
  • Corona virüsü salgınını kontrol altına alan Çin’de panik: İki günde katlanarak artıyor14 Eylül 2021 Salı 12:14
  • Kuzey Kore lideri Kim’in son hamlesi korkuttu! ABD: Görüşmeye hazırız14 Eylül 2021 Salı 11:40
  • Kuzey Kore, yeni bir uzun menzilli füze denediğini duyurdu13 Eylül 2021 Pazartesi 13:38
  • Çin'de Kovid-19 vakaları artıyor, iki semt bir hastane karantinaya alındı13 Eylül 2021 Pazartesi 12:42
  • Sert iniş yapan yolcu uçağında ölü sayısı artıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 10:32
  • Kuzey Kore’den korkutan deneme: Uzun menzilli füze başarıya ulaştı13 Eylül 2021 Pazartesi 09:33
  • Taliban: Karma eğitim İslam’a aykırı, izin yok13 Eylül 2021 Pazartesi 07:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti