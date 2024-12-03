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Çin'den Trump'ın BRICS tehdidine tepki: 'Dolar hegemonyasını kullanıyor'

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İlk başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ittifakı genişleyerek İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kapsamıştı.
Çin'den Trump'ın BRICS tehdidine tepki: 'Dolar hegemonyasını kullanıyor'

İlk başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ittifakı genişleyerek İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kapsamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47. başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak ABD dolarını kullanma taahhüdünde bulunmalarını istemesi Çin'in tepkisini çekti.

Trump, cumartesi günü, doları terk etmeye kalkışmaları halinde bu ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi lider, "BRICS Ülkeleri'nin dolardan uzaklaşmaya çalışırken bizim kenarda durup izlememiz fikri BİTTİ," diye yazmıştı.

Çin ise ABD'yi küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak ve doların hakimiyetini jeopolitik bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Newsweek'e verdiği röportajda, "ABD, uzun zamandır krizleri yönlendirmek, ABD'deki enflasyonu dünyanın diğer bölgelerine yaymak ve bunu uluslararası ekonomik ve finansal istikrara zarar veren, uluslararası düzeni bozan jeopolitik bir araç haline getirmek için doların hegemonyasını kullanıyor," dedi.

Pengyu, BRICS'in ekonomik iş birliğini ve "daha kapsayıcı ve adil" bir finansal sistemi teşvik etmeye devam edeceğini ekledi.

İlk başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ittifakı genişleyerek İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kapsamıştı.

BRICS ülkelerinden yetkililer, geçen ay gerçekleşen 2024 BRICS Zirvesi de dahil olmak üzere son yıllardaki toplantılarda uluslararası ticarette dolardan uzaklaşmayı tartışmıştı.

Fikir, ABD'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya büyük ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladığı 2022'de ivme kazanmıştı.

Trump'ın açıklaması, Cumhuriyetçi lierin ABD'ye gelen yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme planlarını duyurmasının ardından gelmişti.

Cumhuriyetçi lider, platformunda, "Bu ülkelerden, yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ve güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair bir taahhüt bekliyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar ve muhteşem ABD ekonomisine satış yapmaktan vazgeçmeyi bekleyecekler," ifadelerini kullanmıştı.

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