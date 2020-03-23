Çin'den Türkiye'ye 2 milyon virüs kiti: "Ücretini Atatürk ödedi"

Çin hükümeti, Atatürk döneminde kurulan akademinin, 1940 yılında ülkelerinde yaşanan kolera salgını sonrası kendilerine yaptığı yardım dolayısıyla Türkiye'ye koronavirüs tespitinde kullanılan tanı kitlerini ücretsiz gönderdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde milletvekillerine bilgi veren T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade etmişti.

Hızlı tanı kitinin devreye alınmasıyla birlikte Çin’den 2 milyondan fazla Koronavirüs hızlı tanı kitinin Türkiye’ye gönderildi.

Öte yandan Türkiye’ye verilen hızlı tanı kitlerinden Çin hükümetinin herhangi bir ücret talep etmediği kaydedildi. Çin Hükümeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında kurmuş olduğu Refik Saydam Hıfzısıhha akademisinde üretilip geçmiş dönemde kolera salgını için Çin’e gönderilen aşılar için para talep etmediğini belirtti.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Türkiye’de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için kurulmuş ve Ankara’da bulunan bir ulusal referans laboratuvarıdır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Hıfzıssıhha) bünyesindeki altı bölümden biridir.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte geçerli olan 1267 sayılı yasa tasarısı uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı idi.

Müessese ile ilgili en son yapılan değişiklik ise 1983 yılında olmuştur. 14 Aralık 1983 tarihindeki Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe göre 181 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurumun adı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. O tarihten beri de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2 Kasım 2011 tarihinde kapatılmıştır.