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Çin’den Türkiye'ye getirilen COVİD-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı

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Çin’den Türkiye'ye getirilen COVİD-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Çin’den Türkiye'ye getirilen COVİD-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Covid-19'un tedavisi için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde Ankara’ya ulaşan ilaçların dağıtımı 8 saat sürdü.

Yeni ilaçların, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılması planlanıyor.

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