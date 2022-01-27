Çin'den Ukrayna ve Rusya'ya sükunet çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi yaparak Ukrayna-Rusya krizini ele aldı. Görüşmeye ilişkin Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada Vang'ın Blinken'a "Tüm taraflara sükunetini koruma, gerilimi artıracak ve krizi alevlendirecek şeyler yapmaktan kaçınma çağrısı yapıyoruz" dediği belirtildi.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada da "Bakan Blinken gerilimi düşürmenin ve diplomasinin sorumluluk sahibi tek yol olduğu mesajını iletti" denildi. Açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının yaratacağı küresel güvenlik ve ekonomi risklerinin ele alındığı belirtildi.

Çin Dışişleri'nin açıklamasına göre Vang, görüşmede Rusya'nın NATO'nun Doğu Avrupa'daki yayılmasına yönelik itirazlarına dikkat çekti. Blinken'a bir ülkenin güvenliğinin diğerlerinin güvenliklerinin pahasına sağlanamayacağını ve bölgesel güvenliğin askeri blokların güçlendirilmesi ya da genişletilmesi yoluyla güvence altına alınamayacağını söyledi.

Taraflar ne istiyor?

Rusya NATO'dan birliklerini ve silahlarını Doğu Avrupa'dan çekmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istiyor. ABD ve NATO ülkeleri ise bunu reddederek silah denetimi ve güven artırıcı tedbirleri müzakere etmeye açık olduklarını ifade ediyor.

Washington ise hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan 2014'teki Minsk I ve 2015'teki Minsk II anlaşmalarına geri dönmesini istiyor. Ancak Minsk II anlaşmasında yer alan birçok askeri ve siyasi adım hayata geçirilmiş değil. Rusya Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların Ukrayna ile ayrılıkçı güçler arasında yaşandığı ve kendisinin bir taraf olmadığı gerekçesiyle bu adımları engellediğini kabul etmiyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang "Ukrayna sorununu çözmek için yeni Minsk Anlaşması'na yani başlangıç noktasına dönmeye ihtiyacımız var" dedi. "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan yeni Minsk anlaşması tüm taraflarca tanınan temel bir siyasi belge ve etkin bir biçimde uygulanmalı" diyen Vang "Bu yönde ve anlaşmanın ruhuna uygun çabalar gösterildiğinde Çin bunları destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri'nin açıklamasına göre Vang ayrıca Blinken'a ABD'nin "Çin'e yönelik sözleri ve eylemlerinde hatalar yapmayı sürdürdüğünü ve ilişkilerde yeni şoklara neden olduğunu" söyledi. Vang "Şu anda başlıca öncelik ABD'nin Pekin Kış Olimpiyatları'na müdahale etmeyi, Tayvan sorununda ateşle oynamayı ve Çin karşıtı çeşitli klikler yaratmayı bırakması" dedi.