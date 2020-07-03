Çin’den yeni tatbikat, Pentagon 'endişeli'

Pentagon yaptığı yazılı açıklamada “Savunma Bakanlığı Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki Paracel takımadası etrafında 1-5 Temmuz tarihleri arasında askeri tatbikat yürütme kararından endişe duyuyor” dedi.

Pentagon’a göre bu faaliyetler, Çin’in yanısıra Vietnam ve Tayvan’ın da hak iddia ettiği alanda “durumu daha da istikrarsızlaştıracak.”

ABD’ye göre Çin’in bu faaliyetleri 2002 yılındaki taahhütlerini ihlal ediyor. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin imzaladığı sözkonusu deklarasyon, tüm tarafların anlaşmazlıkları ağırlaştıracak, barış ve güvenliği tehdit edecek faaliyetlerden kaçınmasını öngörüyordu.

Washington küçük veya büyük tüm ülkelerin güvenlikte ve egemen olduğu, tüm zorlayıcı tedbirlerden özgür olduğu, uluslararası kurallar ve normlara uygun olarak ekonomilerini geliştirebildiği serbest ve açık bir bölge istediklerini savundu.

Paracel adaları Çin ve Vietnam açıklarında bulunuyor. Her iki ülke ile Tayvan bu adalarda hak iddia ediyor. Ancak 40 yıldır Pekin’in kontrolünde olan adalar, Çin tarafından militarize edilerek, özellikle füzeler yerleştirildi.

Amerikan savaş gemileri de düzenli bir şekilde Paracel takımadası ile daha güneydeki Spratleys takımadası çevresinde devriye atarak, uluslararası sularda serbest dolaşım özgürlüğünden bahsediyor. Çin ise sık sık tepkide bulunuyor.