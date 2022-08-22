  • BIST 3.062,49
  • Altın 1008.937
  • Dolar 18.0721
  • Euro 17.9524
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Çin’e ait 15 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

» »
Çin’e ait 15 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü
Çin’e ait 15 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin’e ait 15 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin’e ait 15 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 11’inin Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi” ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin’e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı’nı ayıran itibari “orta çizgi”yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada’nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos’ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı’ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada’yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Ada’yı topraklarının parçası olarak gören Çin’in tepkisini çekmişti.

Pekin, “tek Çin ilkesini” vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler’de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'e ait 51 savaş uçağı ve 6 gemi, Tayvan çevresinde görüldü18 Ağustos 2022 Perşembe 19:43
  • Kedisi ‘dersine girdi’ diye kovulan öğretmene tazminat18 Ağustos 2022 Perşembe 18:41
  • Çin tatbikat için Rusya’ya asker gönderecek18 Ağustos 2022 Perşembe 16:00
  • Doğum oranlarını artırmak isteyen Çin, kürtajı sınırlayacak17 Ağustos 2022 Çarşamba 21:18
  • Çin'de bazı fabrikalara 'aşırı sıcak' molası17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:29
  • Nükleer savaşta 5 milyar insan ölecek16 Ağustos 2022 Salı 12:23
  • Çin, 'bağımsızlık yanlısı' Tayvanlı yetkililere yaptırım uygulayacak16 Ağustos 2022 Salı 08:55
  • Çin ve Avrupa Arasında İpler Birer Birer Kopuyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:29
  • Çin, faiz indirimine gitti15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:54
  • Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti