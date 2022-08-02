Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin haberler, ABD ile Çin gerilimini tırmandırdı.

Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

PELOSİ, TAYVAN’DA

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Songshan Havaalanına indi. Çin devlet medyası, Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazını geçtiğini bildirdi.

TEHDİT MAİLLERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Pelosi’nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, ‘barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali'' olarak değerlendiriyor.

“PELOSİ’NİN UÇAĞINI DÜŞÜREBİLİRİZ”

Çin’de iktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'in eski Baş Editörü Hu Xijin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtmişti.

Gazeteci Hu, ‘‘Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun'' ifadelerini kullanmıştı. Hu Xijin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıklamıştı.