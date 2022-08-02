  • BIST 2.650,83
  • Altın 1026.685
  • Dolar 17.9467
  • Euro 18.3005
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti

» »
Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin haberler, ABD ile Çin gerilimini tırmandırdı.

Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

PELOSİ, TAYVAN’DA

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Songshan Havaalanına indi. Çin devlet medyası, Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazını geçtiğini bildirdi.

TEHDİT MAİLLERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Pelosi’nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, ‘barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali'' olarak değerlendiriyor.

“PELOSİ’NİN UÇAĞINI DÜŞÜREBİLİRİZ”

Çin’de iktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'in eski Baş Editörü Hu Xijin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtmişti.

Gazeteci Hu, ‘‘Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun'' ifadelerini kullanmıştı. Hu Xijin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Genel Sekreteri Guterres’ten tahıl sevkiyatı açıklaması01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:39
  • Dünya diken üstünde...01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53
  • Myanmar'da olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:50
  • Japonya'da sıcaktan bunalan köpeklere fanlı çözüm01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36
  • Ukraynalı tahıl devinin patronu, Rus saldırısında hayatını kaybetti31 Temmuz 2022 Pazar 20:26
  • Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi büyüyor… Pekin’den ‘Uçağını düşürürüz’ tehdidi31 Temmuz 2022 Pazar 18:05
  • Putin açıkladı: Rusya’nın yeni hipersonik füzesi geliyor31 Temmuz 2022 Pazar 15:22
  • Zelenskiy: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı31 Temmuz 2022 Pazar 14:36
  • Çin’in imalat göstergesinde şok daralma31 Temmuz 2022 Pazar 13:38
  • Rusya: Ukrayna, Karadeniz Filomuzu vurdu31 Temmuz 2022 Pazar 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti